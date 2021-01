Laura Lempika et Nikola Lozina : Le visage de leur fils Zlatan enfin dévoilé

Le 11 décembre 2020, Laura Lempika et Nikola Lozina ont vécu le plus beau des bouleversements : la naissance de leur premier enfant. C'est un petit garçon qui a débarqué dans leur vie en poussant des cris ce jour-là, lequel a été prénommé Zlatan (en référence aux origines croates du candidat de télé-réalité). Depuis, le couple est sur un petit nuage. Enfermé dans leur bulle d'amour, les tourtereaux ont pris soin de préserver le bambin de l'attention du grand public, jusqu'à ce mercredi 6 janvier 2021.

Nikola et Laura ont décidé de présenter officiellement l'adorable Zlatan à la télévision. En effet, comme l'ont fait Manon et Julien Tanti et Carla Moreau et Kevin Guedj avant eux, c'est sur 6play qu'il est possible de découvrir les derniers jours de la grossesse de Laura Lempika, ainsi que tout le processus de son accouchement, sans oublier leur retour à la maison avec Zlatan. Impatient en marge de la diffusion, Nikola Lozina avait partagé un premier teaser sur Instagram mardi soir, commentant : "Laura + Niko = Bébé Zlatan. Un peu de toi, un peu de moi, un peu de nous, beaucoup d'amour... C'est l'histoire de ma famille, la famille Lozina".

Il s'agit alors pour les millions de fans du couple de découvrir pour la première fois le visage du petit garçon déjà bien chevelu. "Il a une touffe", reconnaît même son papa de 26 ans. Et d'ajouter : "En tout cas je suis très très content parce que je le trouve très beau". Grâce aux épisodes, on peut également se plonger dans la très longue attente des jeunes parents à l'hôpital avant l'accouchement. Laura Lempika ne blaguait pas lorsqu'elle disait avoir attendu pas moins de trente-trois heures avant de rencontrer le deuxième homme de sa vie, pour au final subir une césarienne. Une situation qui n'a pas manqué de stresser son fiancé, lequel a été sujet à plusieurs crises de larmes. Des instants toutefois vite oubliés dès lors que Zlatan a pointé le bout de son nez.