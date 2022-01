Milla Jasmine s'est mariée ! Photos des noces surprises avec Lorenzo, dans un décor de rêve

Félicitations aux jeunes mariés ! Ce dimanche 16 janvier 2022, contre toute attente, Milla Jasmine a révélé avoir dit "oui" à son compagnon, un certain Lorenzo, qu'elle fréquente depuis un petit moment. Éloigné du milieu de la télé-réalité, difficile d'en savoir plus sur le jeune homme, si ce n'est qu'il rend très heureuse Milla. C'est donc sans hésiter qu'elle a accepté de l'épouser. Une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe tant la vedette du petit écran ne livre presque jamais rien sur sa relation. Elle n'avait même pas annoncé ses fiançailles.

Impossible pour Milla Jasmine de ne pas partager avec sa communauté le fait qu'elle se soit mariée. Sur Instagram, elle a même posté une série de photos du grand jour. L'occasion de découvrir que le couple s'est envolé pour les Seychelles, pour une union organisée sur la plage. Milla apparaît dans une robe blanche très moulante, qui épouse ses formes, tandis que Lorenzo a opté pour un ensemble chic mais confortable de la même couleur. Sur les images, son visage est toujours préservé de l'objectif. En revanche, sa femme ne s'est pas privée de faire un gros plan sur leurs alliances clinquantes.

En légende de cette publication, Milla Jasmine a déclaré tout son amour à Lorenzo. "J'adore tout ce que tu me fais ressentir. Tu es mon foyer, mon équilibre, la fondation sur laquelle je peux m'appuyer, la maison où je peux m'abriter et surtout m'épanouir. Avec toi j'aimerais que chaque moment soit éternel... non pas pour les revivre mais pour les ressentir une deuxième fois", a écrit l'ex de Mujdat. Et de conclure : "C'est pourquoi, dimanche 16 janvier 2022, date de notre rencontre, j'accepte de devenir ta femme et de te prendre pour époux. Je remercie le ciel d'avoir mis un homme aussi bon que toi sur mon chemin."