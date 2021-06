Milla Jasmine mariée à 19 ans : des photos fuitent, elle est méconnaissable !

"J'ai eu une vie avant la télé..." a déclaré Milla Jasmine dans la soirée de mercredi 16 juin. La célèbre candidate de télé-réalité et influenceuse aux millions d'abonnés s'est saisie de son compte Instagram pour faire une mise au point. Des photos de son premier mariage ont été dévoilées.

C'est le blogueur Nabil qui a partagé les clichés en question sur les réseaux sociaux, provoquant alors une vague de réactions. Très à l'aise avec son passé, elle avait évoqué cette union dans son livre autobiographique intitulé Il était une fois Milla Jasmine : Un jour je serai célèbre. Milla Jasmine ne pensait que les photos seraient publiées et a profité de sa mise au point pour évoquer le responsable. "Ce n'est pas Mujdat qui a envoyé les photos à un blogueur mais une personne de mon entourage. Même quand je pensais avoir fait le tri, je me rends compte qu'il y a toujours de traîtres déguisés en amis", a-t-elle déploré en story.

Et de poursuivre : "Mon ancien mariage n'est un secret pour personne, j'en parle ouvertement dans mon livre. Ainsi que mon second mariage à Miami. J'ai eu une vie avant la télé, un mariage à 19 ans avec mon premier amour et un autre à l'âge de 24 ans".

Respectez au moins les gens

Milla Jasmine se dit "blessée et dégoutée" par cette fuite quelque peu insensible. "Ce qui m'attriste le plus, ce n'est pas qu'on sorte ces photos mais par qui elles ont été envoyées. Respectez au moins les gens qui sont extérieurs à ce milieu comme mon ex-mari et sa famille", a-t-elle déclaré. En voyant ces photos, les internautes, eux, se rendent compte à quel point elle a changé.

En outre, Milla Jasmine a conclu sur le sujet en rappelant que le mariage "ne reflète pas obligatoirement la définition du bonheur". Aujourd'hui elle semble plus vouloir se marier : "Ne pas être mariée ou ne pas avoir d'enfant à mon âge n'est pas synonyme d'échec. Je ne suis pas tombée sur la bonne personne et je ne vais pas me forcer pour être un stéréotype de plus pour ceux qui pensent que le mariage définit la stabilité et avoir réussi sa vie."