Milla Jasmine "écoeurée" par Maeva Ghennam : accusée à tort, elle fustige son ex-amie

L'affaire prend une tournure à laquelle on ne s'attendait pas. Le 8 juin 2021, le blogueur Aqababe a révélé que lors d'une soirée, Manon Marsault (31 ans) et Maeva Ghennam (24 ans) en étaient venues aux mains. Mais, au lieu de se justifier sur l'histoire, les deux candidates des Marseillais (W9) ont cherché à savoir qui était la taupe qui avait parlé au blogueur. Accusée par l'ex-compagne de Greg, Milla Jasmine a brisé le silence sur Snapchat, le 9 juin.

Selon Maeva Ghennam, c'est la brune de 32 ans qui a dévoilé les raisons de sa brouille avec Manon Marsault à Aqababe. Pire encore, elle lui reproche d'avoir tenté de brouiller les pistes en accusant son meilleur ami Akram d'être à l'origine de la fuite. En colère, Milla Jasmine n'a pas tardé à s'exprimer afin de remettre son ancienne amie à sa place. "Tu as zéro histoire et tu as des gens qui viennent te chercher la merde et en plus de mon propre entourage. Ces gens là, je les boycotte de ma vie, c'est terminé. Et je ne veux aucune excuse. Je ne veux plus des gens qui prennent leurs réseaux dès qu'il y a un truc, qui parlent trop mal et m'accusent à tort. (...) Je soutiens les gens dans des problèmes de sorcellerie ou autre (...) quitte à me mettre le public à dos pour ce genre de relations écoeurantes ? Les gens me dégoûtent au plus profond", a-t-elle tout d'abord écrit.

Milla Jasmine "écoeurée"

Milla Jasmine a ensuite pris la parole en vidéo pour mettre encore plus les choses au clair. "Je suis juste dégoûtée, écoeurée de tout ce que j'ai pu voir ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas en parler mais je me suis dit que c'était trop grave, que je ne pouvais pas laisser passer ça. (...) Je ne suis même plus déçue, je suis lucide. J'ai les yeux grands ouverts. Le pire c'est qu'on a essayé de me prévenir il y a quelques semaines. On m'a dit que ce n'était pas mon amie, on m'a demandé pourquoi j'essayais de me réconcilier avec elle. M'accuser sans preuve pour une histoire de merde. Il y a des gens qui ne méritent pas mon amitié", a-t-elle confié. L'ancienne fiancée de Mujdat a ensuite assuré qu'elle ne pardonnerai jamais à Maeva son comportement. La prochaine saison des Marseillais VS Le Reste du monde s'annonce donc tendue.

Pour rappel, Manon Marsault et Maeva Ghennam sont en froid ces derniers jours. Et selon les informations d'Aqababe, c'est parce que cette dernière aurait manqué de respect à l'épouse de Julien Tanti. "Ils sont partis en after : Maeva, Manon, Julien, le mec de Maeva, un pote du mec de Maeva. Ce qu'il s'est passé est simple. Le pote du mec de Maeva a manqué de respect à Manon. Et comme à sa grande habitude, Maeva lorsqu'elle boit s'en prend à ses copines. Elle a directement pris la défense de son nouveau mec et de son pote. Suite à ça, c'est parti tellement loin que Maeva et Manon en sont venues aux mains. Depuis qu'elles se sont battues, no news", pouvait-on lire.