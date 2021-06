Manon Marsault et Maeva Ghennam, une bagarre en plein soirée : la raison de leur brouille révélée

Manon Marsault (31 ans) et Maeva Ghennam (24 ans) étaient les meilleures amies du monde. Mais tout a changé lors d'une fameuse soirée. Les internautes savaient que les deux candidates des Marseillais (W9) étaient en froid, mais ils ignoraient pour quelle raison elles s'étaient brouillées. Le 8 juin 2021, le blogueur Aqababe a donc levé le voile sur cette histoire, poussant les jeunes femmes à réagir.

"Comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, Maeva a eu pour son anniversaire un sac Hermès. de la part d'Hicham. Tout le monde pensait que c'était le début d'un nouveau couple, sauf que non... Trois jours après le sac, elle ne le calculait plus du tout car Maeva a déjà un mec. Elle est tout le temps avec lui, il est d'origine tunisienne. Ils sont partis en after : Maeva, Manon, Julien, le mec de Maeva, un pote du mec de Maeva. Ce qu'il s'est passé est simple. Le pote du mec de Maeva a manqué de respect à Manon. Et comme à sa grande habitude, Maeva lorsqu'elle boit s'en prend à ses copines. Elle a directement pris la défense de son nouveau mec et de son pote. Suite à ça, c'est parti tellement loin que Maeva et Manon en sont venues aux mains. Depuis qu'elles se sont battues, nos news", a posté Aqababe, mettant ainsi fin au mystère.

Oui c'est vrai, je suis en embrouille avec Manon

Comme d'habitude, les informations du blogueur étaient bonnes. Pour preuve, Manon Marsault n'a pas tardé à s'emparer de son compte Snapchat pour faire part de sa colère. L'épouse de Julien Tanti a confirmé cette histoire en expliquant qu'elle n'en pouvait plus de voir sa vie privée ainsi étalée : "J'en ai marre que certaines choses du domaine privé sortent, quand je n'ai pas envie que ça sorte. (...) Quelqu'un a contacté Aqababe pour lui raconter une chose que je ne voulais pas voir sortir. Je pense savoir qui est cette personne et ça me fait de la peine, mais ce n'est pas grave. J'ai pris du recul, je ne vais pas m'énerver. Juste ça me saoule de ne pas pouvoir avoir confiance en certaines personnes." Dans un message postée un peu plus tard, elle a expliqué qu'elle souffrait d'avoir été ainsi trahie.

Son ancienne amie Maeva n'a également pas tardé à briser le silence. Et, comme Manon, elle ne s'est pas exprimée sur son comportement. Elle a préféré critiquer la personne qui a tout dévoilé à Aqababe : "Toutes ces histoires ça me dégoûte, ça me dépasse. Oui c'est vrai, je suis en embrouille avec Manon, on ne se parle plus. Maintenant on a été super amies, donc on ne va pas se faire des coups dans le dos. Quand j'ai vu le truc de blogueur qui est sorti, je pensais que c'était elle. Mais je me suis dit qu'elle ne pouvait pas me faire ça à moi et qu'elle n'était pas comme ça. On sait qui a fait ça et je suis choquée. A chaque fois qu'elle peut me la mettre, elle le fait. Tous ces gens qui balancent aux blogueurs, je ne peux pas me les voir."

Reste à savoir si les deux candidates de télé-réalité passeront outre cette affaire.