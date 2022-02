Miss Esthétique : Anaïs Bressy couronnée par Milla Jasmine et Jean-Michel Maire

Après Miss France et Miss Nationale, un nouveau concours de beauté voit le jour ! Sa première édition a eu lieu le week-end dernier et était animée par Jean-Michel Maire et Milla Jasmine. Cette dernière a couronné la charmante Anaïs Bressy...

La France tient sa première Miss Esthétique ! Elle s'appelle Anaïs Bressy et a été sacrée ce dimanche 27 février 2022 à la Cigale, dans le 18e arrondissement de Paris, où s'est déroulée la finale. Le concours est consacré à la diversité de la beauté féminine, une diversité célébrée par les deux présentateurs de l'événement, Milla Jasmine et Jean-Michel Maire, chroniqueur de l'émission Touche pas à mon poste.

Divine dans une robe scintillante décolletée, Milla a couronné Anaïs Bressy et récompensé ses dauphines, en leur passant l'écharpe de Miss Esthétique autour du cou. La star de télé-réalité et jeune mariée a commenté sa mission de présentatrice sur Instagram, en écrivant : "Je suis tellement tellement fière d'avoir pu présenter @missesthetiquefrance aujourd'hui ! J'ai fait de magnifique rencontres, avec des femmes qui avait des parcours incroyable! Une première pour moi sur la scène de la Cigale ! Merci à tous ceux qui ont participé et surtout cru en ce beau projet."