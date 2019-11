Miss France 2020 : Le nouveau costume de Miss Lorraine 2019 enfin dévoilé !

La polémique concernant le costume régional de Miss Lorraine, réalisé en hommage aux poilus, ne cessait d'augmenter ces dernières semaines. Folle de rage, l'ancienne présidente du comité Miss France, Geneviève de Fontenay, avait fermement réclamé l'annulation de l'élection nationale, prévue pour le 14 décembre à Marseille. Sous la pression supplémentaire de certains internautes, Sylvie Tellier et le comité avaient finalement décidé d'abandonner ce fameux costume, le 29 octobre 2019.

Tenue de trouver une nouvelle idée en urgence, la créatrice Marion Lambert, âgée de seulement 22 ans, a finalement rempli sa mission avec brio. Et c'est sur Facebook que le comité Miss Lorraine a dévoilé le nouveau costume en question. Ce sera donc une longue robe blanche, fendue en coupe sirène avec des touches argentées. Pour un effet angélique du meilleur effet, le costume se composera d'éléments en satin et de plumes pour représenter des ailes. En légende, le comité explique : "L'ALERION est l'oiseau présent sur le drapeau de la Lorraine. (...) En effet, suite à la polémique concernant le premier costume, Sylvie Tellier a souhaité l'apaisement."

Il est vrai qu'en plus de l'indignation de la dame au chapeau, une association de combattants de Moselle avait à son tour dénoncé "une insulte envers le monde combattant". Préférant calmer les esprits échauffés, Sylvie Tellier avait donc fini par changer son fusil d'épaule et avait déclaré l'abandon du costume de poilus.

Interrogée par ViàVosges, la créatrice Marion Lambert a regretté la tournure des événements : "On m'a un peu détruite mentalement, en disant que j'étais irrespectueuse envers nos soldats qui se sont battus", explique-t-elle avant de conclure en gardant le sourire : "Je voulais juste rendre hommage et c'est tout, juste faire une création et rien de plus..."

Fière de sa première création et ne souhaitant pas la renier, la jeune femme a précisé : "Il ne sera pas porté par Miss Lorraine, il sera uniquement porté par un mannequin couture pour qu'on puisse voir quand même le travail qui a été effectué dessus." C'est la deuxième fois que la jeune créatrice a l'honneur de confectionner le costume d'une Miss, après Miss Lorraine 2018.