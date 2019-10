Miss France 2020 : Le comité renonce au costume régional de Miss Lorraine 2019

Nul doute que le comité Miss France ne souhaite pas le moins du monde se trouver au coeur d'une polémique. C'est dans cette optique que l'organisation du concours a finalement décidé d'abandonner l'idée du fameux costume en hommage aux poilus.

En effet, lors du fameux défilé en costume régional, Ilona Robelin, Miss Lorraine 2019, devait parader en pantalon rouge ouvert le long des jambes sur le devant et en veste bleue, afin de rendre hommage aux soldats morts pour la France durant la Première Guerre mondiale. Cette idée originale d'une jeune créatrice de 22 ans nommée Marion Lambert n'a malheureusement pas fait l'unanimité. Alors que Geneviève de Fontenay clamait sa colère sur Vosges Matin et allait même, malgré sa démission en 2010, jusqu'à demander l'annulation du concours, certains anciens combattants de Moselle réclamaient, eux aussi, l'abandon de ce costume, le qualifiant "d'habit de carnaval" et le considérant comme une "une insulte envers le monde combattant".

Devant l'ampleur que prenait cette histoire, le comité Miss France a donc bel et bien choisi de changer son fusil d'épaule et a demandé à la créatrice de trouver une nouvelle idée. Pourtant, le concept imaginé partait d'une bonne intention puisque la jeune femme souhaitait ainsi sensibiliser les plus jeunes à ce pan important de notre histoire. Elle avait d'ailleurs reçu le soutien de Sylvie Tellier avant que beaucoup ne se mettent à crier au scandale et à l'indécence.

L'élection aura lieu le 14 décembre 2019 au Dôme de Marseille. D'ici là, la créatrice est tenue non seulement de trouver une nouvelle idée de costume régional pour Miss Lorraine, mais aussi de procéder à sa réalisation. Un vrai défi pour la jeune femme, même si elle est une habituée des défilés Miss France, puisqu'elle avait déjà réalisé le costume régional de Miss Lorraine 2018.