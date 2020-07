Miss France : Trahison, malveillance, gros choc émotionnel pour une ex-candidate

Les fans de Kelly Bochenko étaient inquiets. Depuis le 30 avril 2020, la prétendante au titre de Miss France 2010 n'avait rien posté sur Instagram. Ce mercredi 15 juillet, elle a brisé le silence sur le réseau social et son message est bouleversant.

Sur la photo qu'elle a publiée, la maman de Diane (4 ans) et Karl (2 ans) apparaît souriante, mais la réalité est tout autre. Kelly Bochenko a bien du mal à garder le moral depuis un moment. Et, plutôt que de continuer à se cacher, elle a pris la décision de partager sa tristesse avec ses fans. "Ma chère communauté, vous qui vous posez tant de questions sur mon silence... Je voudrais vous dire que je vais revenir, peu à peu. Que d'ici à quelques semaines, je vais redevenir moi-même. Cette fille joyeuse, follement optimiste et souriante quelles que soient les circonstances. Merci pour tous vos messages en mp. Vous ne m'avez pas oubliée, et moi non plus. Je ne souris plus depuis quelque temps. J'ai disparu des radars... Mais ça va revenir", a tout d'abord écrit celle qui a été élue Miss Paris 2009.

Kelly Bochenko a ensuite précisé qu'elle avait eu un "énorme choc émotionnel" qui a bloqué ses émotions. "Je suis retombée dans mes vieux démons [probablement ses troubles alimentaires, NDLR]. Une longue chute des plus douloureuses et devoir affronter la trahison, la malveillance et ses disciples, là où toute cette pourriture ne devrait pas être. Choc. Finalement, je remercie la vie pour cette belle leçon et cette épreuve de laquelle nous allons ressortir grandis et plus forts, tous les quatre. Je suis venue, j'ai vu, j'ai appris", a-t-elle poursuivi. Afin de rassurer ses abonnés, elle a promis que cela n'avait rien à voir avec l'homme qui partage sa vie ou ses enfants.

"Merci à la personne au grand coeur venue ici m'ouvrir les yeux sur toute autre chose. Je vis depuis plus d'un an une expérience humaine extrêmement complexe et pour le moins désarmante. Je vais avoir besoin de temps pour m'en remettre et il va falloir faire intervenir un professionnel pour m'y aider. Mais dès aujourd'hui, considérez que c'est comme si on nous rebranchait enfin une bouteille d'oxygène. Allez, respirons", a conclu Kelly Bochenko.

Très vite, l'ancienne reine de beauté a pu compter sur le soutien de ses abonnés. De quoi lui réchauffer le coeur. Nous lui souhaitons de retrouver sa joie de vivre au plus vite.