Kelly Bochenko, ses troubles alimentaires : "Je pesais 90 kg, j'ai perdu 20 kg"

Après avoir brisé le silence concernant les circonstances du scandale et avoir évoqué sa vie de famille, Kelly Bochenko s'est confiée auprès de Purepeople sur un mal qui l'a rongée pendant plusieurs années.

Vous avez confié avoir été victime de TCA (Troubles du comportement alimentaire). Durant combien d'années en avez-vous souffert ?

J'en parle depuis peu, mais ça faisait une vingtaine d'années que j'avais ce souci. Surtout des problèmes d'addiction au sucre, de la boulimie, de l'hyperphagie. J'avais besoin de me remplir l'estomac, surtout avec des choses sucrées. J'ai fait un gros travail sur moi, j'ai trouvé des réponses qui venaient de mon enfance. Et j'en avais marre d'en souffrir. Je pense que j'étais arrivée au bon degré de maturité et je ne voulais pas que mes deux enfants voient que j'avais un problème.

Comment cela s'est-il manifesté ?

Il y a eu de grosses prises de poids pour ma part ces vingt dernières années. Je prenais 15 ou 20 kilos, les perdais et les reprenais. Avec Miss Paris, Miss France ou le mannequinat, j'étais toujours trop grosse. Donc je m'affamais pour perdre rapidement. J'ai fait n'importe quoi avec mon corps. Donc il faut réparer les choses, mais cela va prendre plusieurs années.

Quelles étaient les conséquences ?

Ça m'affaiblissait. Ça s'est accéléré quand je suis devenue maman. Ça demande de l'énergie et, avec ces soucis qui te bouffent, tu ne peux pas être à 100%. J'ai commencé à avoir des problèmes physiques comme des éruptions cutanées, de gros maux de tête ou une fatigue chronique. Parfois, je ne pouvais pas jouer avec mes enfants par exemple parce que j'avais mal partout. Je m'intoxiquais au sucre. Il fallait que je réagisse.

Quel a été le déclic ?

Il y a quelques années, j'ai vu deux-trois vidéos qui ont été une claque. Il y en a notamment une d'Irène Grosjean, une naturopathe qui m'inspire énormément. Elle rappelle que tout ce que tu trouves dans les supermarchés – les glaces, tablettes de chocolat... –, ce n'est pas ce que la nature a prévu pour nous. Il y a aussi Joe Cross. C'est un Australien qui mangeait très mal. Il a eu des problèmes de santé et il a raconté son parcours dans un film posté sur YouTube appelé Gros, malade et presque mort. C'était la révélation pour moi, j'ai pris conscience de vers quelles dérives ça pouvait me mener.

Comment avez-vous appris à gérer ce problème ?

J'ai commencé à m'intéresser aux jus de légumes, que l'on fait maison grâce à un extracteur de jus. Ça a changé les choses... Un jus vert par jour, épinard/orange/pomme par exemple, c'est génial. C'est directement assimilé par l'organisme. On fait en plus le plein de micronutriments. Tu nettoies ton organisme, détoxifies, purifies. Je me suis mise au sport aussi. Dès que je sentais le besoin de manger du sucre, j'allais faire des exercices physiques. Généralement, c'est du cardio pour me défouler. J'ai réduit naturellement mes crises. Je ne veux plus être comme avant, c'était horrible.

Cela aurait-il pu avoir des conséquences sur vos grossesses ?

Oui et ça m'a énormément inquiétée. J'ai fait très attention à faire tous les suivis pour les deux, comme le diabète gestationnel. En plus, je les ai allaités, donc j'avais peur. Je regrette de ne pas avoir utilisé l'extracteur de jus à l'époque, car il y a des jus qui sont super pour des femmes qui allaitent. Je souhaite donc partager mes recettes préférées avec les mamans, notamment sur un blog que je suis en train de créer, parce que sur Instagram, on est limité.

Comment votre mari l'a-t-il vécu ?

Il est très sensible à tout ce qui est hygiène de vie et au sport, donc mes crises, il les vivait très mal. Après, je ne vais pas vous cacher qu'il m'arrivait de me planquer. Et je cachais les emballages, donc il y avait un problème. On ne peut pas vivre indéfiniment comme ça, surtout quand on a envie que ça change. Le vrai déclic, ça a été de devenir maman. Je voulais être en forme pour jouer avec mes enfants. Et je ne voulais pas qu'ils se rendent compte de mon souci.

Sur Instagram, vous avez évoqué votre perte de poids. Combien en avez-vous perdu ?

Quand je suis arrivée à la Réunion, début avril 2019, j'étais à 90 kilos. Depuis, je pense que j'ai perdu plus de 20 kilos grâce à mon hygiène de vie plus saine. Ce qui est drôle, c'est que j'ai une plus jolie silhouette qu'à l'époque où j'étais Miss Paris, alors que j'ai eu deux enfants il n'y a pas longtemps [Diane en 2016 et Karl en 2018, NDLR].

