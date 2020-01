Kelly Bochenko et ses troubles alimentaires : "Mes muscles sont atrophiés"

Ancienne Miss Paris 2009, Kelly Bochenko a participé à l'élection de Miss France 2010 (qui a vu Malika Ménard couronnée) avant de finalement être destituée après la publication de photos jugées pornographiques par le magazine Entrevue. Depuis, la belle a retrouvé un quotidien normal et elle est devenue maman d'une petite Diane en avril 2016 et d'un petit garçon prénommé Karl, le 18 juin 2018. Pourtant, l'ancienne reine de beauté a connu des moments sombres... après deux grossesses intensives, la belle a vu son corps se transformer et a pris des habitudes alimentaires douteuses.

Sur Instagram, le 28 janvier 2020, Kelly Bochenko a publié une photo la montrant en robe rouge, face à l'océan indien, sur l'île de la Réunion où elle habite désormais. En légende la belle explique le mal qui l'a rongée pendant plusieurs années et raconte son parcours vers l'acceptation de soi. "Je reçois énormément de questions sur comment j'ai fait pour me remettre des TCA [troubles du comportement alimentaire, NDLR], de ces comportements destructeurs avec la nourriture. Déjà, il m'a fallu intégrer la différence entre nourriture et... le reste, si vous voyez ce que je veux dire ! Le reste, c'est tout ce qui provoquait chez moi des comportements compulsifs incontrôlables. Le sucré principalement. Le reste, c'est tout ce qui est transformé en fait : crèmes glacées, tablettes de chocolat et autres friandises. Biscuits et gâteaux en tout genre. Droguée au sucre raffiné. Il y a eu plusieurs 'signes' qui m'ont été envoyés depuis plusieurs années", explique-t-elle dans un premier temps.

"Au fur et à mesure, mon corps a parlé. En fait... Il a commencé à me parler très tôt. Il faut savoir s'arrêter et l'écouter. (...) J'ai des vergetures à l'intérieur des cuisses. Elles marquent mes prises de poids lourdes et soudaines. Et les régimes draconiens qui suivaient et précédaient les reprises. (...) Pour ma part, ça s'est accentué depuis ces quatre dernières années : des céphalées. Mais aussi un mal de dos qui ne partait jamais vraiment. Les cervicales qui se bloquent régulièrement. Des douleurs diffuses un peu partout. Tout était lié... J'étais en train de le comprendre : mes TCA, leurs conséquences, mon passé, mes souffrances, ma SÉDENTARITÉ, ma fatigue... TOUT", raconte-t-elle à ses 13 000 abonnés.

Après avoir suivi un rééquilibrage alimentaire dont elle a fièrement vanté les résultats il y a peu, Kelly Bochenko peut enfin souffler. Toujours être à l'écoute de son corps, c'est ce que l'ex-Miss conseille vivement à ses followers : "Le corps envoie des signaux. Des alarmes. Et une visite chez un ostéo qui m'annonce que tous mes muscles sont atrophiés, oui vous avez bien lu, tellement je passe du temps en mode sédentaire à m'empoisonner avec mes addictions. Ça m'a fait une grosse baffe. Après, ça n'a été qu'une question de semaines pour que je guérisse. Ces alarmes répétées ont fini par faire une sorte de court circuit, un électrochoc. Cette fois, c'était le bon."

Une renaissance pour la jeune femme qui semble désormais vivre sur un petit nuage, entourée de son compagnon Nicolas et de ses deux petits bouts de chou.