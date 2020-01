Kelly Bochenko délestée de 10 kilos : les secrets de sa perte de poids dévoilés

Kelly Bochenko a enfin tout pour être heureuse. L'ancienne Miss Paris 2009 qui vit désormais sur l'île de la Réunion est la maman comblée de deux enfants, Diane (3 ans) et Karl (1 an et demi). Deux bouts de chou qui font chaque jour son bonheur. Néanmoins, après deux grossesses, Kelly Bochenko a beaucoup changé physiquement. À tel point que la reine de beauté déchue ne se reconnaissait plus. C'est pourquoi elle a décidé de se reprendre en main et s'est trouvé dans la foulée une nouvelle passion : le sport. Une pratique quotidienne qui lui a permis de se délester de quelques kilos.

Sur Instagram, la jolie brune a partagé à travers un long texte son expérience et son parcours vers l'acceptation de soi. "Depuis combien d'années je n'osais plus m'habiller en blanc ? J'ai cessé de compter. Depuis tous ces mois où j'ai entamé ce processus de changement chez moi (diminuer mes TCA en travaillant beaucoup sur moi, inclure le sport comme une routine quotidienne...), je ne m'étais pas pesée. Pour ma part, je voulais simplement ne plus être victime de mes addictions. La perte de poids, c'est juste la cerise sur le gâteau à laquelle je m'attendais bien entendu", écrit-elle. Ainsi, elle annonce avec fierté avoir perdu 10 kilos ! Une belle récompense après un travail acharné. Cependant, son objectif est ailleurs. "C'est pas ça qui me rend heureuse sincèrement, c'est le chemin que j'ai parcouru mentalement ! Jamais je n'aurais cru être capable de faire baisser drastiquement ma consommation de sucre, mes crises de chocolat en les remplaçant par des séances de sport tout simplement..."

Kelly Bochenko conclut son discours en lançant un message d'espoir à tous ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux. "À vous toutes et tous qui pensez ne pas pouvoir le faire, je vous garantis que vous le pouvez. La clé, elle est en vous. Vous avez les ressources psychologiques nécessaires : j'ai mis trop de temps à m'en rendre compte. Mieux vaut tard que jamais ! Je n'ai pas fait de régime. C'est un reboot, un reset mental. Le reste suivra tout seul." Ses confidences ont touché de nombreux internautes, qui se sont reconnus en Kelly Bochenko. Face à la vague de commentaires et de témoignages reçus, elle s'est dit "bouleversée". Désormais, son but est d'initier sa communauté à "sa petite routine" qui elle l'assure apporte des "résultats solides".