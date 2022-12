Miss France : une candidate cède sa couronne et provoque la stupeur au sein du comité !

Qui aurait pu s'attendre à ce que Coraline Lerasle, sacrée Miss Centre Val-de-Loire 2022 le 23 octobre dernier, cède soudainement son écharpe, une semaine seulement après sa participation au concours Miss France et le sacre de Indira Ampiot ? C'est pourtant bien ce que la jeune étudiante en géographie a annoncé le vendredi 23 décembre, juste avant le réveillon de Noël. Dans la journée, la jolie brune s'est emparée de son compte Instagram pour annoncer la triste nouvelle à ses abonnés...

Discrète, la Tourangelle n'a publié que quelques mots, sans préciser les raisons exacte de cette démission inattendue. "Je renonce à mon titre de Miss Centre-Val de Loire pour des raisons personnelles", a-t-elle simplement confié avant d'ajouter quelques timides remerciements : "Je vous remercie très chaleureusement pour votre soutien sans faille qui m'a aidé à me dépasser. Vivez vos rêves pleinement". Depuis, Coraline Lerasle a basculé son compte Instagram en privé et n'a plus communiqué avec sa communauté.

Une ancienne Miss prend le relais

Sous le choc, les abonnés de la jeune femme n'ont pas tardé à réagir, de même que Stéphanie Chanoine Talata, déléguée déléguée régionale du comité Miss France. "Coraline m'a contactée pour me faire part de son choix de renoncer à son titre et je respecte sa décision", a-t-elle assuré sur le compte Instagram officiel de la délégation régionale. Afin de remplacer Coraline Lerasle, le comité a fait appel à Jade Lange, sacrée Miss Centre Val-de-Loire l'année dernière, à seulement 18 ans. C'est donc cette jeune femme, originaire de Malesherbes, qui rempilera pour une nouvelle année à représenter sa région. "Je poursuis une année de plus à vos côtés", a-t-elle confirmé avec enthousiasme dans une story Instagram.

Pour rappel, malgré toute sa bonne volonté, Coraline Lerasle n'avait pas réussi à se hisser dans le Top 15 lors du prime de l'élection Miss France 2023, le 17 décembre dernier. Espérons que les raisons de sa malheureuse démission ne soient pas plus graves que cela...