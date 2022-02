Mission travaux : Qui est Laurent Jacquet, le spécialiste de l'émission de M6 ?

Le bâtiment est à l'honneur ce mardi 1er février 2022. M6 présente une nouvelle émission baptisée Mission travaux, ma maison est un chantier. Accompagné de son équipe d'artisans, Laurent Jacquet va venir en aide à des familles qui se sont lancées dans la rénovation de leur maison, mais qui ne s'en sortent plus. "L'idée est de les rebooster et de les former afin qu'ils puissent aller le plus loin grâce à des trucs et astuces. Il y a des conseils tout au long du programme", a confié l'homme de 41 ans à TV Mag. Mais qui est-il ?

On peut dire que Laurent Jacquet est tombé dans l'univers de l'artisanat quand il était petit. "Depuis que j'ai 10 ans, je sais que je veux travailler de mes mains. Je me suis d'abord destiné à la menuiserie, mais, à 14 ans, au bout d'un semaine d'école, je me suis aperçu que j'étais allergique à la poussière de bois. Mon père, qui était alors mécanicien, m'a mis en apprentissage chez un plombier, et j'ai eu une révélation", s'est souvenu le charmant brun originaire de l'Ain auprès Télé 7 Jours. Ainsi, il a poursuivi son rêve bien que la conseillère d'orientation lui avait recommandé de ne pas se diriger vers la menuiserie et l'ébénisterie car selon elle, il allait gâcher sa vie.

Laurent Jacquet lui a prouvé le contraire car depuis, il en a fait du chemin. Le plombier-chauffagiste qui exerce depuis pas moins de vingt-cinq ans a aussi travaillé dans l'électricité et le carrelage comme il l'a confié à Télé Loisirs. "Après avoir été à mon compte durant sept ans, je suis devenu directeur technique d'une entreprise du secteur de l'énergie solaire et des installations autonomes, intervenant dans le monde entier, notamment en Afrique où j'ai vécu plusieurs mois", a-t-il aussi précisé. Mais il a fini par poser ses valises dans la Loire quand il a rencontré sa "nouvelle épouse" il y a dix ans.

En 2015, ce papa de quatre filles s'est lancé dans une toute nouvelle aventure. Il a créé sa chaîne YouTube Laurent Jacquet Vidéo Show et le succès a été immédiat. Il a près de 300 000 abonnés aujourd'hui qui se délectent de ses précieux conseils. "Je me suis rendu compte qu'il existait sur Internet des conseils pour tout, sauf pour le bâtiment. Il y avait deux ou trois bricolos, mais aucun professionnel. J'ai donc été l'un des premiers à le faire", a-t-il déclaré auprès de TV Mag.

Grâce à sa nouvelle visibilité avec l'émission Mission travaux, ma maison est un chantier, Laurent Jacquet espère créer de nouvelles vocations et donner un autre visage aux métiers du bâtiment. Il a bien vu l'impact positif qu'a eu Top Chef dans le monde de la cuisine et espère que les répercussions seront aussi belles avec son émission dans laquelle il s'est beaucoup impliquée. "M6 est arrivée avec des idées en tête pour l'émission et on a fini de la construire ensemble. J'avais vraiment envie d'être acteur de ce projet, qu'il me ressemble et qu'on y intègre des valeurs fortes", a-t-il déclaré, toujours à TV Mag.

Mauvaise nouvelle en revanche, n'espérez pas prendre rendez-vous avec lui pour effectuer des travaux dans votre maison. Il bricole toujours mais se "consacre essentiellement au partage et à la transmission" comme il l'a précisé à Télé Loisirs.