Mokhtar, le garde du corps de Cyril Hanouna sauvé par le sport : 'Le rugby m'a évité de partir en vrille'

Il a longtemps fait partie des têtes connues au sein des émissions de Cyril Hanouna sur C8. Reconnaissable par son physique très imposant, Mokhtar Guetari est rapidement devenu l'une des mascottes de Touche pas à mon poste, et après plusieurs années à la télévision, il a décidé de se faire plus discret désormais. Très populaire sur les réseaux sociaux avec plus de 155 000 abonnés sur Instagram et 277 000 sur Twitter, l'ancien agent de sécurité de 42 ans a une passion dans sa vie, le rugby.

Pendant 25 ans, Mokhtar Guetari a pratiqué ce sport au niveau amateur au sein du Rugby club de Suresnes. Arrivé en 2006, il a joué son dernier match début avril, tournant une page importante de sa vie. Ayant grandi du côté de Caen, il a rapidement été intéressé par les valeurs de l'ovalie. "J'ai grandi à Caen, dans la cité de la Grâce de Dieu. D'un côté de mon bâtiment, il y avait le terrain de rugby, de l'autre, les jeunes qui faisaient des conneries... Un pote m'a proposé d'essayer le rugby à 15 ans, ça m'a plu, j'ai continué (...) J'avais aussi peur de me faire engueuler par mes parents, que la police vienne un jour frapper à ma porte, alors il valait mieux que j'aille sur le terrain ! Le rugby m'a permis de ne pas partir en vrille", raconte-t-il en interview pour Le Parisien.

C'est grâce au rugby, à ses valeurs, que j'en suis là aujourd'hui

Désormais à la retraite sportive, Mokhtar Guetari a vu sa vie changer par sa rencontre avec Cyril Hanouna et il n'a désormais plus la même vie qu'avant, ce qui n'est pas forcément du goût de tout le monde. "Faire de l'antenne, ça change beaucoup de choses. Ça gêne ma femme quand on me reconnaît, elle veut rester discrète. Mais je garde les pieds sur terre. C'est grâce au rugby, à ses valeurs, que j'en suis là aujourd'hui", assure-t-il, très reconnaissant de tout ce que lui a apporté ce sport.