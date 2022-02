Mort d'Avicii : Sofia de Suède chic et élégante auprès de son mari pour un hommage au DJ

Sofia de Suède et son mari le prince Carl étaient de sortie ce jeudi 24 février. Le couple glamour s'est rendu à Stockholm pour l'inauguration d'un musée interactif, baptisé Avicii Experience, en hommage au DJ Avicii, mort en 2018 à seulement 28 ans après s'être ôté la vie. C'est donc tout en sobriété et en élégance que le prince et la princesse ont assisté à cet événement. Mais une fois n'est pas coutume, Sofia a volé la vedette à son époux. La magnifique brune de 37 ans a misé sur la sobriété et l'élégance. La tenue noire qu'elle avait choisie - un pantalon ample et un haut près du corps - étaient surmontés d'une grosse ceinture mettant en valeur sa silhouette. Son mari était quant à lui habillé d'un costume cravate bleu, s'associant parfaitement à la tenue de son épouse.

Si leur statut de membres de la famille royale les a conduits à assurer un tel rendez-vous, le prince Carl et la princesse Sofia était en réalité bien plus proche du DJ Avicii que beaucoup ne le pensent. Lors de leur mariage en juin 2015, l'artiste avait performé pour faire danser les invités. A l'annonce de sa mort, le couple lui avait donc naturellement rendu hommage dans un communiqué officiel : "Nous sommes plus que reconnaissants d'avoir pu le connaître. Il a rendu notre mariage encore plus inoubliable grâce à son talent et sa musique" avaient-ils écrit. Un an plus tard, Sofia et Carl de Suède assistaient à un concert caritatif dont les fonds ont été reversés à des associations et des organismes luttant contre les maladies mentales.

Si la thèse du suicide d'Avicii a vite été confirmée, les causes sont restées floues un moment. Jusqu'à ce que les proches du DJ sortent du silence, affirmant que Tim Bergling, de son vrai nom, "n'était pas fait pour la situation dans laquelle il se trouvait [la célébrité, ndlr]. C'était un homme sensible qui aimait ses fans mais qui évitait les projecteurs". Rongé par un profond mal-être, Avicii s'était même réfugié dans l'alcool. Dans un documentaire diffusé sur Netflix, des images avaient fait polémique. Le DJ semblait hagard et tenait des propos qui auraient pu alerter : "J'étais en train de devenir fou. J'avais tout pour être heureux et pourtant, je ne l'étais pas". Le 20 avril 2018, Avicii se donnait finalement la mort pour mettre fin à son calvaire.