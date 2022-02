Mort de Jordi Bongard à 20 ans : le footballeur victime d'un terrible accident

C'est le genre de nouvelles que l'on aimerait ne jamais entendre. C'est le club du Borussia Mönchengladbach qui en a fait l'annonce à travers ses réseaux sociaux. Le 23 février, l'un de ses joueurs, Jordi Bongard, a perdu la vie dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Une terrible nouvelle pour le club et pour tous les amateurs de football puisque le jeune allemand n'avait que 20 ans. "Nous exprimons notre plus profonde sympathie à sa famille et à ses proches et leur souhaitons beaucoup de force. Jordi sera toujours dans nos pensées et nos coeurs", a indiqué le club sur son compte Twitter.

Promis à un brillant avenir dans son sport, le jeune homme a été victime d'un terrible accident de voiture comme l'a également informé le Borussia Mönchengladbach par la suite. "Notre joueur U23 est décédé cette nuit dans un accident de la route", a simplement informé le club, avant d'indiquer que les entraînements de la journée des professionnels et des U23 étaient annulés. Une tragédie qui a bouleversé le club, comme le raconte Roland Virkus, le directeur sportif du club allemand. "Nous avons reçu cette terrible nouvelle ce matin et nous sommes stupéfaits. Notre plus profonde sympathie et nos pensées vont à la famille de Jordi", a-t-il déclaré.

Vague d'hommages dans les autres clubs

Promis à un très bel avenir, Jordi Bongard faisait partie des meilleurs allemands de sa génération, portant à deux reprises le maillot de l'équipe nationale. Preuve de la confiance placée en lui, son club lui avait fait signer son premier contrat professionnel en juillet dernier. Sa disparition a entraîné une vague d'émotions et d'hommages un peu partout à travers le monde et notamment au sein des autres clubs de Bundesliga, le championnat allemand. "Le club est choqué et en deuil suite au décès de Jordi Bongard. Nos pensées vont à sa famille, à ses amis en cette période difficile", s'est notamment exprimé le FC Cologne. L'Eintracht Francfort ou encore l'Arminia Bielefeld ont également publié des messages de soutien après le décès du jeune homme.