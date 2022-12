Mort de Patrick Tambay : le pilote de Formule 1 s'est éteint à 73 ans

C'est une bien triste nouvelle pour le monde du sport. À 73 ans, Patrick Tambay, le pilote de Formule 1, est mort. Le monde de la F1 est en deuil depuis l'annonce du décès de ce pilote ayant marqué les années 1980. C'est ce dimanche 4 décembre que l'AFP annonce la mort de Patrick Tambay, est l'un des rares Français à avoir eu le privilège de conduire une Ferrari en Formule 1 et de gagner au volant d'un des mythiques bolides rouges. Frappé par la maladie de Parkinson, il avait dû lever le pied ces dernières années. Mais certaines accalmies de la maladie lui permettaient de retrouver ses amis pour boire un café près de la mairie du Cannet, et se souvenir avec sourire de ses années chez Ferrari.

Le pilote a rendu son dernier souffle à l'âge de 73 ans, comme l'a annoncé sa famille. Ce dernier nous a quittés mais aura marqué sa discipline avec deux victoires en Grand Prix, sur deux circuits mythiques, Hockenheim en 1982 et Imola en 1983. Une trace donc durable dans les palmarès où ne figurent que cinq autres vainqueurs français pour la prestigieuse Scuderia (Maurice Trintignant, Jean Alesi, Didier Pironi, René Arnoux et Alain Prost), même si le reste de son passage, tardif, en F1 a été moins marquant. Patrick Tambay a toujours été considéré comme un "gentleman driver" au physique avenant et toujours aimable.

Une reconversion réussie

Il était arrivé chez Ferrari, après un accident fatal, celui de son grand ami Gilles Villeneuve, qui lui avait demandé d'être le parrain de son fils Jacques. Il a en effet remplacé le Québécois, qui s'est tué en mai 1982 lors des essais du Grand Prix de Belgique. Il a terminé 7e du championnat du monde en 1982, 4e la saison suivante, le meilleur classement de sa carrière. C'était sa première et dernière fois au volant d'une monoplace de haut niveau où il a collectionné les podiums. Patrick Tambay avait conquis le coeur des "tifosi" en remettant sur les rails une Scuderia Ferrari désemparée après le décès de son ami puis le grave accident de Didier Pironi quelques semaines plus tard lors des essais du Grand Prix d'Allemagne.

Après sa carrière, le grand sportif est devenu l'une des voix de la F1, aux micros de Canal Plus, de RMC, de La Cinq ou encore de Motors TV. Il était également devenu élu dans la petite ville du Cannet (Alpes-Maritimes). Après avoir démarré comme adjoint aux Sports en 1995, avec dans son équipe le footballeur Christian Lopez et le volleyeur Alain Fabiani, il était ensuite devenu conseiller général et départemental, élu en 2002, 2008 et 2015 sous les couleurs des Républicains. Côté vie privée, il laisse derrière lui trois enfants, Esti, Loïc nés d'une première union et Adrien, issu d'un second mariage.