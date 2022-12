Laurent Jalabert très ému par la mort d'un grand champion, percuté de plein fouet par un camion

Il y a des jours plus difficiles que d'autres dans une vie et Laurent Jalabert a vécu l'un de ceux-là hier, lorsqu'il a appris la mort d'un homme qu'il a bien connu. Pourtant, tout allait pour le mieux jusqu'ici pour l'ancien champion, parti avec sa compagne Marion Limouzy du côté de Bali en Indonésie, pour des vacances de rêve. Il faut dire que celui qui a été 4e sur le Tour de France, vainqueur du Tour d'Espagne et champion du monde de contre-la-montre a bien mérité un peu de repos. Totalement accro au sport, il en fait quasiment tous les jours de l'année ! En plus de ça, il est devenu après sa carrière sportive, un consultant très populaire à la télévision.

Aux côtés de Marion Rousse et Laurent Luyat, il anime chaque année le Tour de France pour des millions de téléspectateurs, ravis d'entendre celui que l'on surnomme Jaja. Ces derniers jours, il s'est donc envolé pour Bali avec celle qui partage sa vie, mais malheureusement, une bien triste nouvelle vient de lui arriver. Véritable star du cyclisme, Davide Rebellin est décédé le 30 novembre dernier à seulement 51 ans et les circonstances sont tragiques. Alors qu'il s'entraînait à vélo dans le village de Montebello Vicentino, dans le nord de l'Italie, ce dernier a été percuté violemment par un camion. D'après les informations de L'Équipe, le chauffeur du véhicule incriminé aurait pris la fuite après l'accident, tandis que le cycliste est mort sur le coup.

Laurent Jalabert triste d'apprendre cette disparition

Une bien triste nouvelle qui a plongé le monde du cyclisme dans le deuil face au décès soudain d'un coureur à la longévité exceptionnelle. Vainqueur de plusieurs courses de prestige, à l'image de Paris/Nice ou encore Liège-Bastogne-Liège, il courrait encore avec une équipe professionnelle en 2022. Une mort tragique et qui a visiblement bouleversé Laurent Jalabert, qui s'est exprimé avec émotion sur son compte Instagram. Publiant une photo en noir et blanc de Davide Rebellin, il ajoute : "Repose en paix champion", suivi d'un emoji triste (la photo est à retrouver dans le diaporama).