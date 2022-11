Marion Rousse en famille : son petit clown Nino fait des siennes, photo à trois avec Julian Alaphilippe

Le temps des fêtes arrive à grand pas et il semble bien que cette période plaise tout particulièrement à Marion Rousse et sa petite famille. Depuis quelques années, la consultante de 31 ans vit avec son chéri Julian Alaphilippe du côté d'Andorre. Dans cette petite principauté située dans les Pyrénées entre la France et l'Espagne, le couple a su trouver la tranquillité qu'il cherchait et les routes de montagne doivent certainement beaucoup plaire au cycliste. Pourtant, l'année a été compliquée pour le coureur de 30 ans, qui ne s'attendait certainement pas à vivre une saison pareille.

Victime de plusieurs coups du sort, Julian Alaphilippe a vécu une année sportive en forme de montagnes russes. Malade, il a eu du mal à démarrer la saison, avant d'être victime d'un terrible accident en avril dernier. Miraculé, il a pu remonter en selle, mais a été jugé trop juste pour participer au Tour de France, provoquant la colère de sa compagne. Revenu à la compétition par la suite, il est de nouveau victime d'une chute sur le Tour d'Espagne, l'obligeant à abandonner. Malgré tous ses problèmes, il sait qu'il peut compter sur le soutien des siens, toujours là pour lui remonter le moral.

Belle photo à trois au milieu des sapins

Après cette saison ratée, Julian Alaphilippe a pu se ressourcer chez lui avec Marion et leur garçon, le petit Nino (1 an). Un fils qui amène beaucoup de joie et de gaieté au sein de leur foyer depuis plus d'un an maintenant. Très active sur Instagram, où elle partage souvent de beaux moments avec les siens, Marion Rousse a publié une jolie photo de famille mardi 29 octobre. Sur le cliché, on peut la voir, souriante et heureuse, au côté de son amoureux, qui porte sur ses épaules leur enfant, toujours aussi souriant. Julian Alaphilippe semble avoir du mal à contenir son fils, visiblement plus d'humeur à embêter son papa qu'à prendre la pose. "Nous", écrit-elle simplement en ajoutant quelques emojis.