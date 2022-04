Julian Alaphilippe hospitalisé après une violente chute : 'Il ne pouvait ni bouger ni respirer'

C'est un début de saison en dents de scie qu'est en train de vivre Julian Alaphilippe et cela c'est une fois de plus confirmé ce dimanche 24 avril 2022. Après des premières semaines galère, le Français de 29 ans pensait être bien revenu en remportant la Flèche wallonne il y a quelques semaines. Soutenu par sa compagne Marion Rousse et son fils Nino (10 mois), qui sont derrière lui à chaque course, le double champion du monde de cyclisme sur route espère vivre une magnifique saison et briller une nouvelle fois sur le Tour de France.

Mais avant cela, il va déjà falloir se remettre de la terrible chute dont il a été victime ce dimanche lors d'une des courses les plus importantes de la saison et de laquelle il attendait beaucoup. À une soixantaine de kilomètres de l'arrivée, le cycliste a été emporté dans une énorme chute qui a impliqué une centaine de coureurs alors que le peloton roulait à environ 70 km à l'heure. Incapable de repartir, Julian Alaphilippe a été transporté à l'hôpital en ambulance. Résultat : plusieurs gros pépins physiques avec notamment deux côtes cassées, une fracture de l'omoplate et du pneumothorax. "Son état est stable, mais il devra être hospitalisé en observation", a indiqué son équipe Quick-Step Alpha Vinyl dans un communiqué.

C'était un cauchemar. On ne fait pas du vélo pour voir cela

Il faut dire que la chute de Julian Alaphilippe a été particulièrement violente. Le père de Nino a chuté brutalement avant de finir sa course contre un arbre. À ses côtés au moment de l'accident, l'autre star du cyclisme français, Romain Bardet, a été particulièrement marqué. "C'était un cauchemar. On ne fait pas du vélo pour voir cela. Personne n'était là et il ne pouvait ni bouger ni respirer", raconte-t-il au Parisien.

Un témoignage glaçant, mais heureusement le compagnon de Marion Rousse semble aller bien aujourd'hui. Un accident qui fait écho à celui de l'ancien vainqueur du Tour de France, Egan Bernal, victime d'une terrible collision avec un véhicule et qui se remet actuellement.