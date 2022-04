Marion Rousse : Nino 'grand supporter' de Julian Alaphilippe, il enfile déjà sa tenue !

Par David Contreras Rédacteur Addict aux séries sur les vampires et les zombies, il connaît tout sur vos stars préférées, avec une petite préférence pour ce qui se passe outre-Atlantique. S’il a le sang chaud des Espagnols, il garde tout de même son humour bien français et ne recule jamais devant un jeu de mot bien senti.

La passion du vélo est dans les gènes de Nino depuis qu'il est né et il vient de le prouver. Le fils de Marion Rousse et Julian Alaphilippe a suivi son père lors de sa dernière course et il en a profité pour lui piquer sa tenue.

Le talent n'attend parfois pas longtemps avant de se révéler et il se pourrait bien que le petit Nino devienne rapidement un petit prodige du cyclisme. Il faut dire qu'avec un papa double champion du monde de cyclisme sur route, le petit garçon, qui vient de fêter ses 10 mois, a de qui tenir ! Né le 14 juin 2021, il fait le bonheur de ses parents, Marion Rousse et Julian Alaphilippe, qui n'ont d'yeux que pour lui. Sa mère n'hésite d'ailleurs pas à l'emmener un peu partout pour lui faire vivre ses premières expériences. Consultante pour France Télévisions, la jolie blonde de 30 ans a décidé de montrer à Nino à quoi ressemble son environnement de travail et visiblement le garçonnet a apprécié. Ce 20 avril, Marion Rousse a publié d'adorables photos de son fils dans la cabine des consultants et il était comme un poisson dans l'eau. Après ce tendre moment à deux, il a pu retrouver son papa pour son plus grand plaisir. Participant à la Flèche Wallonne, qui a lieu chaque année en Belgique, Julian Alaphilippe a terminé à une rageante 4e place, mais il a certainement dû retrouver le sourire lorsqu'il a vu son petit Nino enfiler sa tenue après la course. Nino, grand supporter de papa mais visiblement pas que... C'est Marion Rousse qui a dévoilé les photos à ses abonnés sur Instagram. Suivie par plus de 288 000 abonnés, elle a publié il y a quelques heures deux adorables clichés de son fils avec la tenue de son père, encore naturellement un peu trop grande pour lui ! "​​​Nino, grand supporter de papa mais visiblement pas que...", ajoute en commentaire la nouvelle directrice du Tour de France Femmes. En effet, si l'on prête attention à la photo, on voit que le petit blondinet est en train de faire ses dents sur un morceau de carton à l'effigie d'une célèbre marque de bière belge. Une image qui a bien fait rire sa mère, qui n'hésite pas à le taquiner gentiment !

Un drôle de moment qui a bien plu aux à ses abonnés, amusés par Nino en bébé cycliste et déjà fan de bière. Une situation cocasse qui devrait faire plaisir à Julian Alaphilippe, en espérant que son fils lui donne des ailes pour faire une nouvelle fois un grand Tour de France cette année !