Marion Rousse maman : première chasse aux oeufs pour son fils Nino !

La chasse aux oeufs, c'est un art que l'on apprend tout petit et à ce jeu, Nino devrait vite devenir un expert ! Le fils de Julian Alaphilippe et Marion Rousse n'a pas encore un an et il a déjà passé une belle journée dans son jardin en tentant de trouver les oeufs en chocolat soigneusement cachés par sa mère. Né le 14 juin dernier, le petit blondinet de 10 mois fait le bonheur de ses parents, qui n'hésitent pas à partager de beaux moments de vie à trois avec leurs abonnés sur Instagram.

Très populaires sur les réseaux sociaux, Marion et Julian sont complètement gagas de leur petit Nino et toutes les occasions sont bonnes pour montrer sa tête d'ange à leur communauté. Hier, c'est la jolie consultante de 30 ans qui a publié plein de photos de son fils sur son compte Instagram. Pour l'occasion, elle avait vu les choses en grand avec une belle chasse aux oeufs pour Nino. "Lendemain de l'Enfer du Nord. Mon Paradis à moi", écrit-elle en commentaire des photos. Un beau jeu de mot et une référence au cyclisme, sa passion, puisque "l'Enfer du Nord" n'est autre que le nom donné à la mythique course Paris-Roubaix qui s'est tenue dimanche dernier.

Nino fait craquer les internautes

Un Nino adorable sur les photos où on le voit dans sa petite tenue blanche avec un joli bob, en train de faire la chasse aux oeufs. Très appliqué, il a un saut à la main et ratisse le jardin de long en large à la recherche des trésors. Toujours aussi souriant et joyeux, le petit garçon continue d'émerveiller sa maman, tout comme les internautes, puisque la publication a presque atteint les 25 000 likes. "Un vrai rayon de soleil votre petit Nino.Tellement souriant !", "Adorable Nino. Magnifique ce petit garçon" ou encore "Trop mimi petit Nino", les abonnés sont conquis par le petit blond aux yeux bleus.