Julian Alaphilippe : Grosse déception pour le champion, Marion Rousse en soutien

Julian Alaphilippe ne vit pas le meilleur moment de sa carrière, mais il sait qu'il peut compter sur le soutien de ses proches et c'est probablement le plus important à ses yeux. Le cycliste français de 29 ans est depuis plusieurs années maintenant l'un des chouchous du public et ses fabuleux exploits sur le Tour de France y ont fortement contribué. À côté de sa carrière professionnelle reluisante, le natif du Cher vit une très belle histoire d'amour avec la consultante spécialisée dans le cyclisme, Marion Rousse.

Les deux tourtereaux vivent ensemble depuis 2019 et l'année dernière ils ont eu le bonheur d'accueillir leur premier enfant. Le 14 juin 2021, le petit Nino est venu au monde et depuis, les nouveaux parents n'ont d'yeux que pour lui. Il faut dire que ce petit blond aux yeux blonds est particulièrement craquant ! Si tout allait pour le mieux actuellement, Julian Alaphilippe vient de poster une nouvelle plutôt triste sur son compte Instagram. Suivi par plus de 868 000 abonnés, le double champion du monde sur route vient d'annoncer qu'il était bien malade et devait de ce fait renoncer aux prochaines échéances de son équipe...

Triste de laisser l'équipe, surtout après une semaine de course difficile

"Pas de Milan-San Remo pour moi samedi. Bronchite + fièvre", résume le sportif en commentaire de sa publication. Il va devoir rester bien tranquillement au lit ces prochains jours, ce qui ne lui plaît pas particulièrement. "Triste de laisser l'équipe, surtout après une semaine de course difficile sur Tirreno Adriatico où j'ai senti que les jambes revenaient bien malgré ma chute au Strade bianche", poursuit-il, avant d'annoncer le programme des prochains jours : "Repos et patience au programme. À bientôt". Un coup dur pour le champion qui sentait une montée en puissance ces dernières semaines. Heureusement, Marion Rousse est là pour lui remonter le moral et alors que la publication n'a que quelques heures, elle a déjà envoyé un commentaire un petit coeur à son amoureux pour lui apporter son soutien.