Marion Rousse : Tendres photos de son fils Nino, sous le soleil

Si la saison a repris de plus belle pour Julian Alaphilippe, sa compagne Marion Rousse trouve encore le temps de s'occuper pleinement de leur fils Nino. Ensemble depuis plus de deux ans maintenant, les deux tourtereaux n'ont pas mis longtemps à concrétiser leur amour avec la naissance du jeune garçon le 14 juin dernier. Un évènement qui a bouleversé la vie du couple, qui semble particulièrement heureux depuis que l'adorable petit blond aux yeux bleus est entré dans leur vie. Reparti sur les routes de France et d'Europe, le cycliste de 29 ans a été obligé de quitter pour un temps sa petite famille, mais pas sans un moment câlin avec son fils.

Ces derniers jours, Marion Rousse doit donc s'occuper de Nino sans son compagnon et ces moments à deux semblent la combler. Très active sur Instagram, la jolie blonde de 30 ans, qui compte plus de 286 000 abonnés sur la plateforme aime bien partager des moments de vie en compagnie de son garçon. Cet après-midi, elle l'a emmené faire une petite balade en ville et emmitouflé dans sa poussette, Nino n'a pas résisté à l'appel du dodo malgré le temps radieux. "Sieste ensoleillée", écrit-t-elle sur une photo partagée en story. Le petit garçon s'est assoupi sous ses belles lunettes jaunes, bien au chaud sous son bonnet et son gros manteau en polaire.

Marion Rousse et Nino profitent du beau temps dans le sud

Mais après la sieste, Nino s'est réveillée et Marion a pu en profiter pour le couvrir de bisous comme elle le dévoile sur une autre photo mise en ligne aujourd'hui (voir notre diaporama). Si l'on se fie aux dernières photos postées par le couple et à la vue du port en arrière-plan, il se pourrait bien que la jeune femme soit toujours du côté de Sanary avec son petit garçon. Déjà hier, elle avait posté une photo de Nino en story où elle n'a pas pu s'empêcher de déclarer tout l'amour qu'elle a pour son petit blondinet. "Comme je l'aime", a-t-elle écrit avec un emoji coeur.

Si Julian Alaphilippe a été obligé de reprendre sa saison et devrait encore une fois animer le Tour de France cette année, Marion Rousse compte bien passer le plus de temps possible avec leur petit Ninon !