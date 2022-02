Marion Rousse et Julian Alaphilippe : Instant détente en amoureux, au bord de l'eau

C'est l'un des couples en vogue dans le monde du sport. Marion Rousse et Julian Alaphilippe forment un duo de choc depuis 2020 et leur relation semble toujours aussi forte. Champion du monde de cyclisme sur route pour la deuxième année consécutive, le cycliste de 29 ans fait partie des chouchous du public sur le Tour de France. Sa compagne, ancienne cycliste de haut niveau, est devenue consultante pour France Télévisions et depuis peu, elle est également directrice du Tour de France Femmes. Ensemble, ils ont eu la chance d'avoir un petit garçon, Nino, né le 14 juin 2021.

Un bouleversement dans la vie du couple qui doit jongler entre un emploi du temps très chargé et leur petit Nino qui demande beaucoup d'attention. Malgré ces contraintes du quotidien, les deux tourtereaux ont réussi à se trouver un petit moment à deux, comme Marion Rousse l'a montré sur son compte Instagram. La jolie blonde de 30 ans a partagé avec ses 286 000 abonnés trois belles photos d'une journée en amoureux près des bateaux. Sur les clichés, on peut voir le couple flâner le long des quais d'un port. Selfie à deux, belle photo de Julian en noir et blanc et petite halte sucrée pour Marion qui s'en est mis plein le nez !

Les internautes devinent leur lieu de villégiature

Un beau moment qu'elle a simplement résumé en trois emojis en commentaire : un bateau, une barque et un flamant rose. Une publication qui a bien plu aux internautes puisqu'ils sont plus de 19 000 à avoir liké cette publication mise en ligne il y a seulement quelques heures. Certains abonnés semblent même savoir où se trouvent Marion et Julian puisque plusieurs d'entre eux évoquent le port de Sanary, une petite ville côtière située dans le Var.