Marion Rousse et Julian Alaphilippe révèlent comment ils se sont rencontrés

C'est l'un des couples les plus en vue de ces derniers mois. Marion Rousse et Julian Alaphilippe enchaînent les bonnes nouvelles et les émotions fortes et ils ne semblent pas vouloir redescendre de leur petit nuage. Alors que le cycliste de 29 ans vient d'être sacré champion du monde sur route pour la deuxième fois d'affilée il y a quelques semaines, la belle blonde de 30 ans a elle été nommée directrice du Tour de France féminin. Une magnifique réussite qui s'accompagne de la naissance du petit Nino en juin dernier.

Invités de Michel Drucker sur le plateau de Vivement Dimanche, les deux tourtereaux en ont profité pour faire quelques confidences sur leur vie à deux et notamment sur les circonstances de leur première rencontre. Tous les deux baignent dans l'univers du cyclisme depuis leur plus tendre enfance, il semblait normal que tout parte de là pour Julian et Marion, ce qu'elle a confirmé dans l'émission diffusée hier. "En fait on se connaît depuis de nombreuses années parce qu'on était en équipe de France ensemble, quand on avait 17 ou 18 ans", révèle-t-elle.

Une rencontre qui remonte à plus de 10 ans donc pour les parents de Nino, qui ont attendu quelques années avant de se mettre en couple. Championne de France de cyclisme sur route en 2012, Marion Rousse fut longtemps un grand espoir français avant de se diriger vers d'autres activités, mais toujours en lien avec son sport de prédilection. "On s'est rencontré et on s'est vu régulièrement", raconte-t-elle avant que son compagnon ne l'interrompe pour lui faire un beau compliment : "Moi je n'ai jamais été champion de France, donc elle a un beau palmarès quand même".