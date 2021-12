Marion Rousse fête les six mois de Nino en photos, son "explosion de bonheur"

Le temps passe vite quand on vient d'avoir un bébé et Marion Rousse vient de s'en rendre compte. La consultante pour France Télévisions vient tout juste de fêter les six mois de son petit Nino. Un fils qu'elle a eu avec le coureur cycliste Julian Alaphilippe, un an et demi après l'officialisation de leur relation. Depuis, les deux amoureux sont complètement gagas de leur garçon, qui fait leur bonheur au quotidien. Ils n'hésitent jamais à publier des photos de leurs nombreuses aventures et Nino a déjà vécu pas mal de premières à son âge.

Né le 14 juin dernier, cela faisait donc pile six mois d'existence hier pour le petit garçon et sa maman n'a pas manqué de le rappeler à ses 283 000 abonnés sur Instagram. Dans une publication mise en ligne hier, Marion Rousse a tenu à souhaiter un bon anniversaire à son fils : "6 mois... déjà... Une explosion de bonheur ce petit Nino. Toujours ce sourire qui fait fondre nos coeurs de papa et maman. Je t'aime. On t'aime", écrit-elle en commentaire d'une série de quatre photos. Et c'est vrai que le petit garçon a l'air particulièrement heureux si on s'en tient aux clichés postés par sa mère. Tout mignon, il affiche un large sourire, peu importe où il se trouve !

Des photos qui ont beaucoup plu aux internautes puisqu'en moins de 24 heures, ils sont déjà plus de 23 000 à avoir liké la publication. Pour conclure son message, Marion Rousse lance un voeu pieu : "Et s'il te plaît ne grandit pas trop vite". Un post qui a fait réagir les abonnés : "Cette bouille", "Il est beaucoup trop chou" ou encore "Qu'il est mignon à croquer ce bout de chou de Nino", ils sont tous unanimes !