"Jamais le sport ne m'a donné une telle émotion" : Julian Alaphilippe se confie sur la naissance de Nino

Les évènements s'enchaînent à une allure vertigineuse dans la vie de Julian Alaphilippe, mais cela lui va. Après s'être confié sur le décès assez récent de son père, le cycliste de 29 ans a créé l'exploit en remportant pour la deuxième année consécutive le championnat du monde sur route. Une performance qu'il a célébrée en compagnie de sa moitié, Marion Rousse. Ensemble, ils ont également eu la joie d'accueillir leur premier enfant en juin dernier.

Mais visiblement tout ça ne suffisait pas au bonheur du sportif qui va sortir très prochainement son premier ouvrage. Un livre qui s'intitule Mon année arc-en-ciel où il y raconte son quotidien d'athlète de haut niveau, mais également sa nouvelle vie de papa. Il évoque notamment la nuit de la naissance de Nino, un évènement troublant sur lequel il revient dans une interview accordée au Parisien ce mardi 16 novembre 2021. "Encore aujourd'hui, je n'ai pas les mots exacts pour définir mes sentiment", précise-t-il, avant de raconter plus en détail cette nuit qui a tout changé : "Nino est né en pleine nuit et Marion a été emmenée pour des soins. Je me suis retrouvé seul avec Nino dans les bras".

Il faut devenir père pour le comprendre. Avant, on le dit mais on ne le sait pas

Visiblement toujours ému par la venue au monde de son fils, Julian Alaphilippe se souvient très bien des premiers moments à deux. "Je l'ai regardé millimètre par millimètre en me demandant comment il était possible que ce petit être si léger soit la suite de moi. D'un coup, ma vie a changé. Il faut devenir père pour le comprendre. Avant, on le dit mais on ne le sait pas", résume le compagnon de Marion Rousse. Et malgré des émotions inoubliables, que ce soit sur le Tour de France ou dans d'autres compétitions prestigieuses, le papa poule est catégorique : "Jamais le sport ne m'a donné une telle émotion".