Marion Rousse dévoile sa nouvelle coupe : "Première fois avec les cheveux courts"

On sait bien que l'arrivée du premier enfant est un bouleversement radical dans la vie d'un couple. Pour Marion Rousse et Julian Alaphilippe, ce changement est intervenu en juin dernier lorsque la belle blonde de 30 ans a donné naissance au petit Nino. Depuis, les deux amoureux n'ont d'yeux que pour leur fils, avec qui ils font déjà tout un tas d'activités de plein air. Une belle période pour Marion, tout comme son partenaire, qui a sûrement profité d'un regain de motivation pour exceller sur le vélo ces derniers temps.

Si tout semble aller pour le mieux depuis l'arrivée de Nino, il y a certains petits désagréments qui accompagnent une grossesse et Marion Rousse n'a pas hésité à se confier là-dessus ce matin sur son compte Instagram. La consultante pour France Télévisions a posté une série de trois selfies devant la glace pour montrer à ses quelques 280 000 abonnés le résultat de son petit tour chez le coiffeur. "Il était temps. Première fois avec les cheveux courts, merci petit Nino #postpartum", écrit-elle en commentaire. Visiblement contente du résultat, la compagne de Julian Alaphilippe a donc décidé de changer de coupe et elle n'hésite pas à remercier son garçon pour ça !

Un changement qui a bien plu à ses fans puisqu'en seulement quelques heures, ils sont déjà plus de 10 000 à avoir liké la publication et les commentaires sont tous très élogieux, de quoi ravir la jolie maman. "Waouh tellement charmante, très jolie !", "Tellement belle et adorable Marion", ou encore "Magnifique cette coupe", les internautes sont dithyrambiques !