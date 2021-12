Marion Rousse, jeune maman à la ferme : son petit Nino aux anges

Les mois passent et le petit Nino Alaphilippe séduit de plus en plus la Toile ! Car sur son compte Instagram, Marion Rousse dévoile régulièrement de jolis clichés de son petit bébé, né en juin dernier. Auparavant très secrète sur le doux visage de son premier enfant - qu'elle cachait à l'aide de nombreux subterfuges -, la commentatrice sportive de France Télévision s'en donne désormais à coeur joie pour partager le sourire de son petit ange.

Ce samedi 4 décembre 2021, la compagne du cycliste Julian Alaphilippe s'est accordée une petite escapade à la campagne avec son petit chérubin. L'occasion pour cette dernière de présenter à son enfant les beaux paysages que réserve la Sordogne, mais également pour présenter des animaux de la ferme. Via sa story, l'ancienne coureuse et cycliste de 30 ans a publié un cliché totalement craquant de son petit garçon. Heureux d'avoir vu un âne pour la première fois, le joli bébé s'est alors extasié de cette rencontre et a affiché un tendre et beau sourire. Un séjour immortalisé par les propriétaires de cette impressionnante propriété.