Marion Rousse gaga : elle publie d'adorables photos de Julian Alaphilippe et leur petit Nino

C'est le début d'une longue saison pour Julian Alaphilippe qui débute sous les meilleures auspices. Le champion cycliste de 29 ans va tenter de faire mieux que ces dernières années et notamment sur le Tour de France où il a porté le maillot jaune à plusieurs reprises. Champion du monde de cyclisme sur route pour la deuxième fois d'affilée l'an dernier, il est dans la forme de sa vie et sa compagne Marion Rousse et son petit Nino n'y sont sûrement pas pour rien !

Le 14 juin dernier, les deux amoureux sont devenus les parents de l'adorable petit blondinet qui fait leur bonheur depuis. Même si leurs emplois du temps sont particulièrement chargés, ils arrivent à trouver des moments privilégiés pour profiter du petit garçon. Très populaire sur Instagram et suivie par plus de 286 000 abonnés, Marion Rousse vient de publier quatre belles photos de son compagnon en compagnie de son fils qui ont fait fondre les internautes. "Bonne saison Papa", écrit-elle en commentaire de clichés où l'on voit Julian enlacer Nino tendrement tandis que ce dernier tente de lui croquer le nez !

Les fans sont aux anges

Une très belle façon de souhaiter bon courage au champion français qui part déjà du bon pied avec un soutien pareil. Visiblement touchée par ce beau moment à deux, la belle blonde de 30 ans ajoute : "Je vous aime", ce à quoi son chéri lui a répondu par une série de trois coeurs rouges. Une publication qui a énormément plu aux fans du couple puisqu'ils sont plus de 28 000 à l'avoir liké en moins de 24 heures et les commentaires vont tous dans le même sens. "Qu'ils sont beaux et complices vos hommes", "Ohhh ça c'est de l'amour" ou encore "Trop mignon, de magnifiques photos", les abonnés sont conquis !