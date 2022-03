Marion Rousse maman : tendre photo en compagnie de Nino, son 'amour'

La vie de Marion Rousse a définitivement changé le 14 juin 2021 lorsqu'elle a mis au monde son premier enfant. L'ancienne cycliste au grand potentiel devenue consultante sur France Télévisions avant de prendre les rênes de l'édition féminine du Tour de France il y a quelques mois, est devenue maman pour son plus grand bonheur. Avec son compagnon, la star du cyclisme Julian Alaphilippe, la belle blonde de 30 ans file le parfait amour depuis plus de deux ans et les deux tourtereaux n'auront pas attendu bien longtemps avant de concrétiser leur amour.

Depuis l'arrivée de Nino dans leur vie, Marion et Julian n'ont d'yeux que pour ce petit blond craquant qu'ils emmènent déjà un peu partout pour qu'il fasse ses premières expériences. Après une belle période à trois, le cycliste de 29 ans a dû reprendre la compétition avec son équipe, laissant sa conjointe s'occuper de leur fils et visiblement tout se passe pour le mieux entre le fils et la mère, comme elle vient de le montrer une nouvelle fois sur son compte Instagram. Suivie par plus de 287 000 abonnés, Marion Rousse a publié une photo d'elle et Nino qui a fait craquer les internautes.

Nino "l'amour" de Marion

Sur le cliché, on peut voir le petit garçon comme à son habitude, toujours très souriant, au côté de sa maman, qui lui tient la main pendant qu'il se tient debout. Vu la période fraîche, Nino est bien emmitouflé sous son bonnet blanc et ses multiples couches de vêtements. Heureuse et en symbiose avec son fils, Marion Rousse affiche un sourire apaisé en arrière-plan. Elle se contente d'écrire "L'AMOUR" en commentaire, synthétisant parfaitement ce moment de bonheur entre une maman et son enfant. Une photo magnifique et qui a beaucoup plu aux internautes puisqu'en moins de 24 heures, la publication a déjà reçu plus de 25 000 likes.

Les fans de Marion Rousse n'ont d'ailleurs pas hésité à la couvrir de commentaires élogieux : "Magnifique photo Marion avec votre petit amour", "Très belle photo. Quelle bouille" ou encore "Les beaux yeux de sa maman mais le même regard malicieux que son papa. Quelle jolie photo", les abonnés sont aux anges.