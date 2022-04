Marion Rousse fête les 10 mois de son fils Nino, son 'kiwi', avec une adorable photo

Comme le temps passe vite quand on est nouveau parent ! C'est certainement ce que doit se dire Marion Rousse lorsqu'elle voit son petit Nino qui a déjà sacrément grandi. En couple depuis 2020 avec le champion cycliste Julian Alaphilippe, la consultante pour France Télévisions de 30 ans est une femme heureuse et comblée par la présence de son fils. Elle n'hésite pas à partager des moments de vie, comme les premières fois du petit blond ou encore des instants de tendresse avec son papa.

Des moments précieux il y a en a eu beaucoup ces derniers mois et il risque d'y en avoir encore de nombreux à l'avenir. Hier, c'était un jour un peu particulier pour Marion Rousse puisque son petit Nino est né il y a pile dix mois de cela, le 14 juin 2021. Pour l'occasion, la jeune maman a fait profiter à ses 288 000 abonnés d'une adorable photo de son garçon sur sa story Instagram (à retrouver dans le diaporama). Sur le cliché on aperçoit le joli blond aux yeux bleus, toujours le sourire aux lèvres et qui s'amuse à bord d'une petite voiture qui lui permet d'avancer dans la maison.

"10 mois mon kiwi", écrit Marion Rousse en commentaire de la photo, y ajoutant 3 emojis coeurs rouges, mais également un emoji qui sourit avec une larme, symbole de sa nostalgie de voir son fils grandir aussi vite ! Une maman définitivement gaga de son petit Nino, même si elle trouve toujours le temps de regarder les courses de son amoureux, qui performe bien ces derniers temps, même si la dernière course ne s'est pas passée comme prévue.

Grosse chute pour Julian, mais rien de cassé

Présent actuellement en Belgique pour participer à la Flèche brabançonne, Julian Alaphilippe a été victime d'une chute impressionnante hier lors de l'arrivée. Percuté par un autre cycliste, lui-même touché par une voiture, le coureur de 29 ans est tombé lourdement et si l'on pensait qu'il pouvait y avoir de la casse, plus de peur que de mal pour le Français. "Je n'ai rien de cassé. Je serai présent à la Flèche wallonne", a-t-il indiqué au Parisien aujourd'hui.