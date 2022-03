Marion Rousse et Julian Alaphilippe : famille de champions avec l'adorable Nino

C'est toujours un peu la même chose pour les coureurs cycliste, après avoir passé l'hiver au chaud, ils renfilent leurs combinaisons et repartent sur les routes pour une nouvelle saison sur les routes un peu partout autour du monde. Auréolé d'un deuxième titre consécutif de champion du monde de cyclisme sur route en 2021, Julian Alaphilippe fait partie des stars de sa discipline et il espère certainement faire encore parler de lui lors du prochain Tour de France qui se profile. En parallèle de sa belle carrière sportive, le champion de 29 ans vit une très belle histoire d'amour avec la consultante de France Télévisions Marion Rousse.

Une relation qui a débuté en 2020 et depuis les deux tourtereaux ne se quittent plus, sauf quand Julian doit partir pour le travail. Ensemble, ils ont eu un petit garçon, Nino, né en juin dernier. Une naissance qui a comblé de joie les jeunes parents qui n'hésitent pas à partager des photos de l'adorable petit blond aux yeux bleus sur leurs comptes Instagram. Il y a quelques heures, Marion Rousse a d'ailleurs publié une nouvelle photo où on peut voir la petite famille au grand complet pour le plus grand plaisir du petit garçon.

Sortie en vélo pour la famille

"Notre famille", écrit simplement la belle journaliste en commentaire d'une photo où on la voit en tenue complète de cyclisme, prête à revenir à ses premières amours, elle qui a longtemps fait partie des meilleurs espoirs de sa discipline. À ses côtés, Julian Alaphilippe, lui aussi en tenue, est tout sourire pour ces belles retrouvailles avec son amoureuse et son bébé, qu'il tient dans ses bras. Fidèle à ses habitudes, Nino est tout sourire dans sa belle tenue à rayures noires et blanches. Une publication qui a visiblement beaucoup plu aux internautes puisqu'ils sont déjà plus de 25 000 à l'avoir liké en moins de quelques heures.