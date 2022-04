Julian Alaphilippe victorieux : Marion Rousse folle de joie, leur fils Nino passé complètement à côté...

C'est une victoire qu'il attendait depuis un bon moment déjà et qui va lui faire beaucoup de bien au moral. Hier, Julian Alaphilippe a signé sa première victoire de la saison lors de la deuxième étape du Tour du Pays Basque, en Espagne. Une très belle entrée en matière pour le double champion du monde de cyclisme sur route, qui n'avait pour le moment pas très bien débuté sa saison. Une arrivée au sprint qui a visiblement fait beaucoup de bien au champion, mais pas seulement. En couple depuis 2020 avec la belle consultante Marion Rousse, le cycliste de 29 ans a fait très plaisir à sa compagne.

Très active sur les réseaux sociaux, la nouvelle directrice du Tour de France Femmes a réagi sur son compte Instagram après la belle victoire de son amoureux. Dans sa story, celle qui est suivie par plus de 285 000 abonnés à publié une photo de Julian au moment de son arrivée du côté de Viana à la fin de l'étape. Sur le cliché (voir le diaporama), on le voit victorieux et le poing rageur, de quoi remplir de joie le coeur de Marion. "Yaaaaaaas", s'exclame-t-elle en commentaire sur la photo, qu'elle accompagne de trois gros coeurs rouges. La jeune maman de 30 ans en profite ensuite pour féliciter le coéquipier de son chéri, Remco Evenepoel, le jeune coureur belge qui a permis de parfaitement lancer le Français vers la victoire.

Nino pas intéressé par la victoire de son père

Si Marion Rousse est particulièrement fière de son compagnon et qu'elle a suivi la course avec attention, leur fils Nino (né en juin 2021) est encore trop petit pour suivre les courses de son père. Sur la dernière story publiée hier, la belle blonde montre une photo de son adorable fils et visiblement, il avait des choses bien plus importantes à faire. "Bravo papa, mais c'était quand même l'heure de mon goûter", peut-on lire en commentaire d'une photo où on voit Nino en train de manger, avec le bavoir bien sale.

Des images qui devraient faire rire Julian Alaphilippe, après sa superbe victoire. Parfaitement lancé dans sa saison, le cycliste français sait qu'il peut compter sur le soutien de sa compagne Marion Rousse, mais un peu moins de son fils Nino, surtout à l'heure du goûter !