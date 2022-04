Marion Rousse présente son adorable petit Nino en futur consultant télé !

Le 14 juin 2021, c'est un véritable rayon de soleil qui est entré dans la vie de Marion Rousse et Julian Alaphilippe. Depuis ce jour, le petit Nino partage leur vie au jour le jour et les comblent de bonheur. Un petit blondinet aux yeux bleus toujours souriant et qui vient de fêter ses 10 mois. Depuis plusieurs semaines, le champion cycliste de 29 ans ne peut plus vraiment être à ses côtés puisqu'il a dû reprendre sa saison, mais sa mère s'occupe parfaitement de lui. Très fusionnelle avec son fils, la jolie blonde de 30 ans lui réserve plein de surprises, comme le week-end dernier au moment de la chasse aux oeufs de Pâques.

Passionnée par le cyclisme et ancien espoir de la discipline, Marion Rousse garde un oeil expert sur le sport que pratique son mari et depuis plusieurs années maintenant elle fait partie de l'équipe de consultants de France Télévisions. Un métier qu'elle va devoir cumuler avec son nouveau rôle de Directrice du Tour de France Femmes cette année. Un rôle qu'elle adore et qu'elle a décidé de faire découvrir à son petit Nino, comme elle l'a montré sur Instagram il y a quelques heures. Suivie par plus de 288 000 abonnés, la jeune maman a mis en ligne une publication où on la voit avec son fils dans la cabine des consultants durant une épreuve cycliste.

Une nouvelle vocation pour Nino ?

"Nouveau consultant pour France Télévision....", écrit-elle d'un ton blagueur sur une photo où on voit Nino avec un casque de consultant sur les oreilles. Tout mignon, le petit blondinet est comme un poisson dans l'eau avec sa mère, au côté d'une figure du cyclisme français que l'on aperçoit en arrière-plan, Laurent Jalabert. De quoi donner des idées à Nino et avec des parents comme les siens, il ne serait pas étonnant qu'il s'intéresse assez rapidement au cyclisme !