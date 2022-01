Egan Bernal victime d'un grave accident : le vainqueur du Tour de France opéré de la colonne vertébrale

Il reste maintenant à savoir si le coureur cycliste pourra se remettre correctement de cette lourde opération et retrouver son niveau de performance. "Après l'intervention sur six vertèbres, l'intégrité neurologique a été maintenue et la fonctionnalité des segments concernés a été préservée", assure les médecins qui l'ont opéré. Une nouvelle qui donne de l'espoir au Colombien et à tout un pays pour qui Egan Bernal est un héros national.