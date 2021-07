Chute au Tour de France : la direction prend une décision forte à l'encontre de la responsable

C'est l'une des images qui a marqué le début de ce Tour de France 2021.

Lors de la première étape en Bretagne, deux énormes chutes ont eu lieu, provoquant l'abandon de plusieurs coureurs. Si la seconde était due à la maladresse d'un des cyclistes, la première a été causée par une spectatrice présente aux abords d'une route plutôt étriquée. Des images qui ont fait le tour du monde et sur lesquelles on peut voir une jeune femme vêtue d'un ciré jaune, de lunettes, d'un béret et d'une grosse pancarte avec l'inscription "Allez OPI-OMI !" s'avancer pour être visible par la caméra de France Télévisions alors que les coureurs arrivent à pleine vitesse.

Et ce qui devait arriver arriva... L'Allemand Tony Martin, a violemment percuté la pancarte de la jeune femme, entraînant la chute de plusieurs coureurs, dont le Français Cyril Lemoine, le Suisse Marc Hirschi et l'Italien Kristian Sbaragli. Une chute impressionnante captée par les caméras, tout comme la jeune spectatrice, qui a cru bon de partir avant l'arrivée de la police. Une enquête pour "blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence", confiée à la brigade de gendarmerie de Landerneau a alors été ouverte contre la Française âgée de 30 ans. Plusieurs jours après l'incident, elle a fini par se rendre à la police et a été placée en garde à vue mercredi 30 juin. Elle l'était d'ailleurs toujours jeudi matin, selon la gendarmerie du Finistère.

Nous voulons apaiser les choses et surtout que le message passe auprès du public

Alors que la jeune femme encourait une peine assez lourde, le Tour de France a décidé de retirer sa plainte contre la spectatrice ce jeudi, selon le directeur de la course, Christian Prudhomme. "Cela a pris des proportions folles. Nous voulons apaiser les choses et surtout que le message passe auprès du public. Il s'agit de rappeler les mesures de précaution sur la route du Tour", a déclaré à l'AFP le directeur du Tour.