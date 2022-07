Julian Alaphilippe absent du Tour de France : Marion Rousse s'en prend ouvertement au principal responsable !

C'est l'un des cyclistes préférés du public français et malheureusement il manque énormément cette année sur le Tour de France. Si certains comme Thibaut Pinot ou encore Romain Bardet tentent de tirer leur épingle du jeu, l'absence de Julian Alaphilippe se fait clairement sentir. Habitué à faire de grandes performances lors d'étape prestigieuse, il a plusieurs fois porté le maillot jaune, devenant au fil des années l'un des chouchous des spectateurs. Hélas, fin avril, le coureur de 30 ans est victime d'une terrible chute lors de la classique Liège-Bastogne-Liège et il voit son avenir s'assombrir.

S'il s'en tire miraculeusement sans trop de dégâts, Julian Alaphilippe est malgré tout contraint de vivre une véritable course contre la montre afin d'être prêt pour participer au Tour de France. Malheureusement, son équipe décide au dernier moment de se passer de ses services et le père de l'adorable petit Nino est contraint de rester chez lui pour suivre ses coéquipiers à la télévision. Une décision prise avant tout par Patrick Lefevere, le manager général de l'équipe cycliste belge Quick-Step Alpha Vinyl et ce dernier a été la cible de la compagne du cycliste, Marion Rousse.

Un message à l'intention du manager de Julian qui n'est pas passé inaperçu

Consultante pour France Télévisions, la belle blonde de 30 ans n'a visiblement pas vraiment apprécié l'éviction de Julian Alaphilippe et elle l'a fait savoir. Lors de l'émission Vélo Club, le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, a évoqué certaines étapes qui auraient pu très bien convenir à son amoureux, Marion Rousse a eu une petite phrase loin d'être innocente. "Si Patrick Lefevere nous écoute, le message est passé", lance-t-elle avant que le reste du plateau ne réagisse par un "Ouuuuh", signifiant que l'attaque est assez virulente. L'ancien coureur Laurent Jalabert renchérit ensuite : "Ça c'est un tacle", avant de conclure en estimant que c'est un "plaquage au sol" de la part de la directrice du Tour de France Femmes.

Pas langue de bois, Marion Rousse a ainsi fait passer un message très clair au manager de son compagnon, qui a certainement apprécié la séquence...