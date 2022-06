Marion Rousse : Message d'adieu émouvant à son compagnon et son fils avant le départ "direction Copenhague"

C'est un départ doux amer pour Marion Rousse qui s'envole au Danemark pour le Tour de France, mais laisse derrière elle son compagnon, Julian Alaphilippe, contraint de rester chez lui. Un pari perdu pour le double champion du monde de cyclisme sur route, qui revenait pourtant bien d'une terrible chute subie fin avril. Après seulement deux mois de récupération, le cycliste de 30 ans, revenu le week-end dernier pour les Championnats de France, semblait en passe d'y arriver, mais visiblement il était encore trop juste physiquement. Son équipe a donc décidé de ne pas le convoquer pour participer à la Grande Boucle, provoquant la tristesse de ses fans.

Marion Rousse a donc passé ses derniers moments à la maison avec Julian Alaphilippe et leur petit Nino hier, profitant d'une belle balade au soleil avant trois semaines qui s'annonce intense. Consultante pour France Télévisions, elle a également la charge d'être directrice du Tour de France Femmes qui fait ses grands débuts cette année. Une lourde responsabilité qui va donc l'empêcher de voir son amoureux et son fils pendant un long moment et il semble bien que cela lui pèse au moment de quitter la France pour rallier le Danemark et sa capitale, Copenhague. Dans sa story sur Instagram, où elle est suivie par plus de 290 000 abonnés, la belle blonde a posté une jolie photo de son compagnon et son fils lors de la sortie d'hier.

Un dernier au revoir avant le départ pour le Danemark

"Ces deux petites têtes vont bien me manquer", écrit-elle sur la photo en ajoutant un smiley triste et un coeur. Marion Rousse est forcément émue de devoir les laisser pour plusieurs semaines, mais avec Julian à la maison, le petit Nino ne devrait pas s'ennuyer. Un départ pour le Danemark qui a eu lieu ce matin comme elle l'a indiqué en story en publiant une photo depuis l'aéroport. Sur le cliché on peut voir son passeport, le billet d'avion glissé à l'intérieur, le compte du Tour de France tagué et un simple : "Direction Copenhague" (les photos sont à retrouver dans le diaporama).

À deux jours des grands débuts du Tour de France, Marion Rousse est fin prête, même si Julian et Nino risquent de beaucoup lui manquer !