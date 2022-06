Marion Rousse amoureuse : douce étreinte avec son compagnon Julian Alaphilippe pour ses 30 ans

L'histoire entre Julian Alaphilippe et Marion Rousse a tout du conte de fée. Le cycliste qui a vu sa côte de popularité grandir au fil de ses exploits sur le Tour de France est tombé amoureux de la belle consultante de France Télévisions et depuis avril 2020, ils vivent une belle relation. Le double champion du monde de cyclisme sur route a vécu des moments très compliqués ces dernières semaines et sa compagne a été très présente après son terrible accident fin avril. Resté à la maison pour guérir de ses blessures, le sportif français a pu passer du temps avec sa chérie et leur petit Nino, qui aura 1 an demain.

L'occasion pour Julian Alaphilippe de passer du temps en famille, lui qui sillonne les routes d'Europe depuis que la saison de cyclisme a repris. Si les choses s'améliorent et qu'il devrait être en capacité de participer à la Grande Boucle le 1er juillet prochain, ce week-end était consacré à un autre évènement, son anniversaire. Le 11 juin dernier, le cycliste a fêté ses 30 ans et il a pu compter sur l'amour de ses proches et particulièrement de Marion Rousse, qui n'a bien entendu pas oublier ce jour si spécial.

Les deux amoureux enlacés face aux montagnes enneigées

Sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 290 000 abonnés, la belle blonde, qui a également 30 ans, a tenu à marquer le coup en publiant une superbe photo d'elle et Julian Alaphilippe. "Hello 30", écrit-elle simplement en commentaire de sa publication où on peut voir la mère de Nino enlacer avec tendresse son compagnon dans un sublime décor, avec les montagnes en arrière-plan. Une photo à laquelle le papa poule a évidemment réagi en envoyant un emoji coeur rouge pour montrer tout l'amour qu'il porte à sa compagne. Les fans du couple ne sont pas en reste puisque la publication a déjà récolté près de 20 000 likes. La jeune maman a également publié une adorable photo dans sa story où l'on peut voir le craquant Nino en train d'admirer son père pendant une séance d'entraînement (photo à retrouver dans le diaporama).