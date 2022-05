Marion Rousse aux anges avec son petit Nino, toujours aussi craquant !

La période estivale actuelle est propice aux belles balades en famille et c'est exactement ce que font Marion Rousse et Julian Alaphilippe. Obligé de rester au repos après sa très violente chute il y a quelques semaines, le cycliste de 29 ans doit prendre son mal en patience et espère toujours participer au prochain Tour de France. Pris dans une course contre la montre, il peut en tout cas compter sur l'amour et le soutien de sa compagne et de son fils Nino pour vite se rétablir.

Depuis l'arrivée dans leur vie de leur fils, né le 14 juin 2021, les deux amoureux n'ont d'yeux que pour l'adorable petit garçon, qui les comble de bonheur. Marion Rousse n'hésite d'ailleurs pas à partager d'adorables photos de Nino sur les réseaux sociaux pour le plus grand bonheur de sa communauté. Pendant le superbe week-end que l'on vient de vivre, la petite famille a profité du beau temps pour s'offrir une balade dans la nature et la consultante pour France Télévisions a pu immortaliser le moment, en prenant des photos avec son fils. Sur une publication postée samedi 14 mai 2022, elle a mis en ligne une série de trois photos d'elle et Nino, que ses 291 000 abonnés ont adoré !

Nino toujours aussi souriant !

"Mon coeur tout entier", écrit-elle en commentaire de sa publication, qui a déjà reçu plus de 24 000 likes. Sur les photos on peut voir le craquant Nino avec un petit bob pour le protéger du soleil, vêtu d'une tenue blanche estivale, dans les bras de sa mère. Comme à son habitude, le sourire était de rigueur pour le petit blond aux yeux bleus qui fait littéralement fondre sa maman. Les internautes ne sont pas en reste avec une multitude de commentaires plus bienveillants les uns que les autres. "Toujours le sourire ce petit Nino", "Trop chou ce petit Nino. Que du bonheur Marion" ou encore "Sublime photo. Marion et son fils Nino sont très fusionnels", ils sont tous conquis !