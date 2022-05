Marion Rousse , le "bonheur" avec Julian Alaphilippe : photo avec leur fils Nino après la frayeur

Alors que son compatriote Romain Bardet avait vraiment eu peur pour lui au moment de sa chute, les choses semblent vraiment aller de mieux en mieux pour Julian Alaphilippe. Heureux de pouvoir passer de bons moments avec celle qui l'aime et leur enfant, la star du cyclisme français va peut-être réussir à déjouer tous les pronostics et tenir sa place sur le prochain Tour de France. En tout cas, nous, on y croit !