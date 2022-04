Julian Alaphilippe et Marion Rousse parents : l'arrivée de Nino a "bouleversé" leur vie

Après un début de saison poussif, Julian Alaphilippe semble avoir trouvé le rythme depuis son arrivée sur le Tour du Pays Basque. Vainqueur de la deuxième étape, il a fait le bonheur de sa compagne, Marion Rousse, qui n'a pas hésité à exprimer sa joie sur les réseaux sociaux. Une belle victoire qui on l'espère en appellera d'autres, lui qui a souvent brillé sur le Tour de France ces dernières années. Si tout semble aller pour le mieux actuellement sportivement pour le double champion du monde de cyclisme sur route, les choses vont également très bien sur le plan privé.

En couple depuis 2020 avec la belle consultante de France Télévisions, le coureur de 29 ans a eu le bonheur de devenir papa le 14 juin 2021 avec la naissance de son adorable fils, Nino. Une arrivée qui a changé beaucoup de choses dans la vie du couple, comme il l'a révélé lors du Tour du Pays Basque. "Ça a été le plus gros changement dans ma vie, la chose qui m'a rendu le plus heureux. On est super heureux, ça a bouleversé notre vie. C'est un régal, il nous remplit de bonheur. On a la chance d'avoir un bébé souriant, agréable", a-t-il déclaré au micro de GNC.

Quand tu rentres déçu d'une course, lui il t'attend et il a besoin de toi. Il n'en a rien à foutre que tu aies fait deuxième ou que tu sois malade

Très heureux dans son couple, Julian Alaphilippe essaye de passer un maximum de temps avec ses deux amours et ce changement de rythme de vie a visiblement eu un impact positif sur lui. "D'un point de vue sportif, ça m'a beaucoup apaisé sur plein de choses. Même si j'ai toujours le même tempérament, la même grinta. Sur un chrono comme celui du Tour du Pays Basque, je vais prendre des risques, mais je ne vais pas faire l'abruti parce que je n'ai pas envie de rentrer avec des blessures partout", explique-t-il, avant d'évoquer l'importance du petit Nino dans son quotidien : "Quand tu rentres déçu d'une course, lui il t'attend et il a besoin de toi. Il n'en a rien à foutre que tu aies fait deuxième ou que tu sois malade. Il faut être là et ça fait beaucoup de bien d'avoir ces responsabilités, qui sont autres de celles de mon métier. C'est la vie tout simplement".