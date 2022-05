"Tous les 3, le meilleur des remèdes" : Marion Rousse brise (enfin) le silence après la chute de Julian Alaphilippe !

Marion Rousse et Julian Alaphilippe viennent de vivre un moment quelque peu compliqué. La chute du champion cycliste n'est pas près de s'effacer de leurs souvenirs. Projeté en contrebas de la route, le sportif de 29 ans s'en est tiré avec plusieurs gros pépins physiques, notamment deux côtes cassées, une fracture de l'omoplate et du pneumothorax, après avoir été transporté à l'hôpital. Mais voilà que Marion Rousse, sa compagne, se veut rassurante et publie (enfin) des nouvelles tant attendues !

En effet, ce vendredi 6 mai, la journaliste sportive, et ancienne cycliste, a posté une photo qui risque d'attendrir ses nombreux abonnés. Sur Instagram, on peut voir une photo de Julian Alaphilippe et de leur petit Nino. Le petit garçon est dans les bras de son papa pour un moment de tendresse qui doit lui faire le plus grand bien. "Tous les 3, le meilleur des remèdes", a écrit Marion Rousse en légende de ce tendre cliché. La chroniqueuse n'a pas manqué de remercier ses abonnés pour leur soutien précieux. On imagine en effet que le couple a dû recevoir un grand nombre de messages après cet accident fâcheux. "Merci pour vos nombreux messages, du repos et la suite sera vite là", a-t-elle ainsi précisé.

Un avenir incertain

Présent à ses côtés, Romain Bardet a eu très peur pour son acolyte, comme il l'a raconté après la course. Habitué à briller sur la Grande Boucle, le compagnon de Marion Rousse ne sait toujours pas s'il sera totalement rétabli le 1er juillet pour le départ officiel. "La fracture en elle-même ne pose pas de problèmes, car cela se ressoude tout seul. Mais une des côtes, celle qui a perforé le poumon de Julian et créé le pneumothorax, a vraiment beaucoup bougé et présente la plus grosse fracture. Et c'est elle qui nous inquiète un peu", a ainsi admis Patrick Lefevere, le patron de l'équipe Quick-Step dans laquelle il évolue, récemment dans les colonnes du journal Le Parisien.