Julian Alaphilippe et Marion Rousse murés dans le silence... Des nouvelles inquiétantes après la lourde chute

C'est une chute qui va marquer pour un moment Julian Alaphilippe et les témoins de ce terrible carambolage qui a impliqué une centaine de cyclistes. Présent sur la mythique course Liège-Bastogne-Liège il y a une semaine, le champion français de 29 ans a été projeté en contrebas de la route. Présent à ses côtés, Romain Bardet a eu très peur pour lui, comme il l'a raconté après la course. Transporté à l'hôpital avec plusieurs gros pépins physiques, notamment deux côtes cassées, une fracture de l'omoplate et du pneumothorax, le père du petit Nino a eu peur pour sa vie.

De nombreux soucis de santé qui posent désormais une grande question : Julian Alaphilippe sera-t-il présent lors du prochain Tour de France ? Habitué à briller sur la Grande Boucle, le compagnon de Marion Rousse ne sait toujours pas s'il sera totalement rétabli le 1er juillet pour le départ officiel. Alors que son équipe était plutôt optimiste après quelques jours, il semblerait qu'une des côtes endommagées pose problème au jeune papa poule. "La fracture en elle-même ne pose pas de problèmes, car cela se ressoude tout seul. Mais une des côtes, celle qui a perforé le poumon de Julian et créé le pneumothorax, a vraiment beaucoup bougé et présente la plus grosse fracture. Et c'est elle qui nous inquiète un peu", admet Patrick Lefevere, le patron de l'équipe Quick-Step dans laquelle il évolue, pour Le Parisien.

Franchement, pour le Tour de France, cela va être très limite

Il va donc s'agir d'une course contre la montre pour Julian Alaphilippe s'il souhaite être rétabli à temps pour l'évènement le plus important de sa saison. "Franchement, pour le Tour de France, cela va être très limite", assène Patrick Lefevere. Retourné chez lui pour poursuivre sa convalescence, le cycliste français doit bouger le moins possible selon les informations de nos confrères. Un point crucial sera fait le 15 mai pour savoir s'il aura le temps de préparer et donc de participer au Tour de France.

En attendant, il se montre très discret, tout comme sa compagne, Marion Rousse. Habitués à être actifs sur les réseaux sociaux, les deux amoureux n'ont rien posté depuis plus d'une semaine et la blessure de Julian. Silencieux, ils attendent certainement d'en savoir plus sur la suite des évènements, tout en profitant de leur adorable petit Nino, qui comble leur vie depuis onze mois maintenant.