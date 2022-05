"Les douleurs sont moins fortes" : Après Marion Rousse, Julian Alaphilippe s'exprime sur le grave accident

Je profite le plus possible de ma petite famille.

À ses côtés, il peut naturellement compter sur le soutien sans faille de sa compagne Marion Rousse, et de leur adorable petit Nino, son plus grand supporter. Alors sera-t-il en forme pour le Tour de France ? Jusqu'ici le cycliste français doit bouger le moins possible et un état des lieux crucial sera fait le 15 mai prochain quant à sa situation. Au sujet de la suite, Julian Alaphilippe s'est aussi exprimé dans ce post mise au point. "Les prochains examens décideront de la suite de ma saison, a-t-il fait savoir. Déjà motivé pour la suite et hâte de vous retrouver. Pour l'heure je profite le plus possible de ma petite famille."