Marion Rousse maman de Nino : elle révèle l'adorable rituel de Julian Alaphilippe avant chaque départ

Le 14 juin 2021, la vie de Marion Rousse et Julian Alaphilippe a définitivement changé. En couple depuis plus de deux ans avec la star du cyclisme, celle qui travaille comme consultante pour France Télévisions a donné naissance à un adorable petite garçon nommé Nino. Un véritable bouleversement pour les deux amoureux qui doivent désormais partager leur temps entre leur emploi du temps très chargé et leur garçon avec qui ils essayent de passer un maximum de moment.

Victime d'une terrible chute fin avril, Julian Alaphilippe a pu profiter d'instants de tranquillité chez lui pour savourer des moments avec son petit Nino, mais comme il l'a dit récemment, il espère toujours pouvoir participer au prochain Tour de France. Cela signifierait partir de chez lui pour plusieurs semaines et comme vient de le dévoiler Marion Rousse en interview pour Paris Match, il a toujours un petit rituel bien à lui avant chaque départ. "Il le photographie toujours avec son doudou avant de partir pour l'avoir partout avec lui. Il a besoin de lui. Les émotions qu'il partage avec son fils lui permettent de se battre au bon moment", raconte la présidente du Tour de France Femmes.

Marion Rousse s'apprête à quitter Nino pour un long moment

Papa poule, Julian Alaphilippe semble donc avoir du mal à quitter son petit Nino avant chaque compétition. Avec ses nouvelles responsabilités, Marion Rousse va elle aussi devoir laisser son fils quelque temps à ses parents puisqu'elle devra suivre le Tour de France. "D'habitude, je ne suis pas absente plus d'une semaine d'affilée. Un mois cela va être long. Certainement plus pour moi que pour lui. Il sera avec Papy et mamie. Ils viendront nous rendre visite les journées de repos", indique-t-elle à nos confrères.

Si Nino était déjà né l'an dernier, il était encore trop petit pour se rendre compte de l'absence de ses parents et la séparation risque d'être plus compliquée aujourd'hui. "À l'époque, notre fils était tout bébé. Il dormait et se nourrissait. Aujourd'hui, il a 9 mois et marche déjà. Ce ne serait pas forcément agréable pour lui", conclut la jeune maman.

Retrouvez l'interview de Marion Rousse en intégralité sur le site de Paris Match.