Marion Rousse évoque ce manque dans sa carrière professionnelle : 'Je ne me sentais pas légitime'

À l'approche du Tour de France, l'émulation se fait sentir du côté des amateurs de cyclisme et il y en a une en particulier qui doit avoir la pression puisqu'elle va diriger pour vivre son premier Tour de France Femmes en tant que directrice. En effet, Marion Rousse a été nommée à ce poste l'an dernier et la consultante de France Télévisions va donc devoir cumuler ses multiples casquettes et on lui souhaite bien du courage ! Devenue maman de l'adorable petit Nino en juin dernier, la compagne de Julian Alaphilippe était invitée sur le plateau de C à vous hier soir pour discuter de ce nouveau rôle qui l'attend.

C'est la première fois de l'histoire que le Tour de France Femmes va avoir lieu et pour Marion Rousse, qui a longtemps été un grand espoir du cyclisme français, ce manque dans sa carrière à toujours été présent. "Pour vous expliquer l'aura du Tour de France, vous expliquer que c'est une course qui est à part, quand on passe dans la rue, quand quelqu'un vous arrête, que vous commencez à parler, qu'on vous demande votre métier et que vous dites que vous êtes cycliste professionnelle, la première question qui revient : 'Ah mais si t'es cycliste, t'as fait le Tour de France ?' Moi, du coup, je ne me sentais pas légitime, parce que le Tour de France n'existait pas pour nous", raconte la belle blonde de 30 ans.

Toutes les petites filles qui seront devant leur télévision vont pouvoir rêver faire le Tour de France femmes un jour

Déçue que la compétition n'ait pas existé avant, Marion Rousse assure qu'elle "l'aurait fait avec plaisir". Une erreur qui va désormais être réparée puisque cette année marquera le premier Tour de France féminin. "Je suis contente, je suis fière d'être à ce poste, pour savoir que toutes les petites filles qui seront devant leur télévision vont pouvoir rêver faire le Tour de France femmes un jour", conclut-elle.

Un manque enfin comblé pour Marion Rousse, qui aurait rêvé de pouvoir participer à la compétition lorsqu'elle était cycliste. Devenue directrice du Tour de France Femmes, la maman poule va pouvoir suivre au plus près cette belle évolution dans le monde du sport féminin.